https://tr.sputniknews.com/20211014/rus-disisleri-taliban-heyeti-istisarelere-katilmak-icin-onumuzdeki-hafta-rusyayi-ziyaret-edecek-1049828638.html

Rus Dışişleri: Taliban heyeti istişarelere katılmak için önümüzdeki hafta Rusya'yı ziyaret edecek

Rus Dışişleri: Taliban heyeti istişarelere katılmak için önümüzdeki hafta Rusya'yı ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, gelecek hafta Taliban’ın temsili bir heyetinin, Moskova formatında Afganistan konulu istişarelere katılmak üzere... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T18:48+0300

2021-10-14T18:48+0300

2021-10-14T18:48+0300

dünya

rusya

afganistan

taliban

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1044019669_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_f4183462f3529577d8fff5c1682cc477.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg'da üçüncüsü düzenlenen Avrasya Kadın Forumu çerçevesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada gelecek hafta Taliban’ın temsili bir heyetinin Moskova formatında Afganistan konulu istişarelere katılmak üzere Rusya’ya gelmesinin beklendiğini söyledi.Zaharova, “Önümüzdeki hafta, Taliban hareketinin temsili bir heyetinin Moskova formatında Afganistan konulu istişarelerin üçüncü toplantısına katılmak üzere Moskova'ya gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.Moskova'nın Afganistan topraklarında IŞİD militanlarının devam eden terör faaliyetlerinden endişe duyduğunu vurgulayan Zaharova, “Kabil’deki yeni yönetimin tek başına, dışarıdan destek almadan IŞİD'le başa çıkma imkanlarına ilişkin sözlerinin uygulamaya geçirilmesini umuyoruz. Ayrıca Afganistan Dışişleri Bakan Vekili’nin başkanlığındaki Taliban heyetinin Katar'a yaptığı iki günlük ziyaret te dikkatimizi çekti. Orada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın temsilcileri de dahil olmak üzere bir takım görüşmeler yapıldı” ifadelerini kullandı.Moskova formatında istişarelerin 20 Ekim’de yapılması bekleniyor. Söz konusu format, 2017’de Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Çin ve Pakistan'ın özel temsilcilerinin oluşturduğu 6’lı istişare mekanizması temelinde oluşturulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211014/cavusoglundan-taliban-heyeti-ile-gorusmenin-ardindan-aciklama-1049826075.html

rusya

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, afganistan, taliban