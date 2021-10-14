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https://tr.sputniknews.com/20211014/rus-disisleri-taliban-heyeti-istisarelere-katilmak-icin-onumuzdeki-hafta-rusyayi-ziyaret-edecek-1049828638.html
Rus Dışişleri: Taliban heyeti istişarelere katılmak için önümüzdeki hafta Rusya'yı ziyaret edecek
Rus Dışişleri: Taliban heyeti istişarelere katılmak için önümüzdeki hafta Rusya'yı ziyaret edecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, gelecek hafta Taliban’ın temsili bir heyetinin, Moskova formatında Afganistan konulu istişarelere katılmak üzere... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T18:48+0300
2021-10-14T18:48+0300
dünya
rusya
afganistan
taliban
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg'da üçüncüsü düzenlenen Avrasya Kadın Forumu çerçevesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada gelecek hafta Taliban’ın temsili bir heyetinin Moskova formatında Afganistan konulu istişarelere katılmak üzere Rusya’ya gelmesinin beklendiğini söyledi.Zaharova, “Önümüzdeki hafta, Taliban hareketinin temsili bir heyetinin Moskova formatında Afganistan konulu istişarelerin üçüncü toplantısına katılmak üzere Moskova'ya gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.Moskova'nın Afganistan topraklarında IŞİD militanlarının devam eden terör faaliyetlerinden endişe duyduğunu vurgulayan Zaharova, “Kabil’deki yeni yönetimin tek başına, dışarıdan destek almadan IŞİD'le başa çıkma imkanlarına ilişkin sözlerinin uygulamaya geçirilmesini umuyoruz. Ayrıca Afganistan Dışişleri Bakan Vekili’nin başkanlığındaki Taliban heyetinin Katar'a yaptığı iki günlük ziyaret te dikkatimizi çekti. Orada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın temsilcileri de dahil olmak üzere bir takım görüşmeler yapıldı” ifadelerini kullandı.Moskova formatında istişarelerin 20 Ekim’de yapılması bekleniyor. Söz konusu format, 2017’de Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Çin ve Pakistan'ın özel temsilcilerinin oluşturduğu 6’lı istişare mekanizması temelinde oluşturulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211014/cavusoglundan-taliban-heyeti-ile-gorusmenin-ardindan-aciklama-1049826075.html
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rusya, afganistan, taliban

Rus Dışişleri: Taliban heyeti istişarelere katılmak için önümüzdeki hafta Rusya'yı ziyaret edecek

18:48 14.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, gelecek hafta Taliban’ın temsili bir heyetinin, Moskova formatında Afganistan konulu istişarelere katılmak üzere Rusya’ya gelmesinin beklendiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg'da üçüncüsü düzenlenen Avrasya Kadın Forumu çerçevesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada gelecek hafta Taliban’ın temsili bir heyetinin Moskova formatında Afganistan konulu istişarelere katılmak üzere Rusya’ya gelmesinin beklendiğini söyledi.
Zaharova, “Önümüzdeki hafta, Taliban hareketinin temsili bir heyetinin Moskova formatında Afganistan konulu istişarelerin üçüncü toplantısına katılmak üzere Moskova'ya gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Moskova'nın Afganistan topraklarında IŞİD militanlarının devam eden terör faaliyetlerinden endişe duyduğunu vurgulayan Zaharova, “Kabil’deki yeni yönetimin tek başına, dışarıdan destek almadan IŞİD'le başa çıkma imkanlarına ilişkin sözlerinin uygulamaya geçirilmesini umuyoruz. Ayrıca Afganistan Dışişleri Bakan Vekili’nin başkanlığındaki Taliban heyetinin Katar'a yaptığı iki günlük ziyaret te dikkatimizi çekti. Orada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın temsilcileri de dahil olmak üzere bir takım görüşmeler yapıldı” ifadelerini kullandı.
Moskova formatında istişarelerin 20 Ekim’de yapılması bekleniyor. Söz konusu format, 2017’de Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Çin ve Pakistan'ın özel temsilcilerinin oluşturduğu 6’lı istişare mekanizması temelinde oluşturulmuştu.
Çavuşoğlu - Muttaki - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
POLİTİKA
Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşmenin ardından açıklama
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