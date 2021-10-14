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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211014/rus-orgeneral-sidorov-talibanin-iktidara-gelmesi-isid-ve-el-kaidenin-guclenmesine-yol-acti-1049817424.html
Rus Orgeneral Sidorov: Taliban'ın iktidara gelmesi IŞİD ve El Kaide'nin güçlenmesine yol açtı
Rus Orgeneral Sidorov: Taliban'ın iktidara gelmesi IŞİD ve El Kaide'nin güçlenmesine yol açtı
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Müşterek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Anatoliy Sidorov, Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinin IŞİD ve El... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T13:43+0300
2021-10-14T13:43+0300
taliban kontrolünde afganistan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
işid
el kaide
şii
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Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Sidorov, KGAÖ üyeleri Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Ermenistan ve Belarus için tehdit oluşturan Afganistan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sidorov, "Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesi, uluslararası terör örgütlerinin ve diğer yıkıcı güçlerin Afgan topraklarını komşu ülkelerde istikrarsızlık yaratmak için bir üs olarak kullanma tehdidini artırıyor" dedi.Taliban hükümeti ve komşu ülkeler için en büyük tehdidi IŞİD ve El Kaide'nin oluşturduğunu belirten Sidorov, "IŞİD destekçilerinin Afgan cezaevlerinden çıkması ve Taliban'a muhalif olan militanların üye yapılması sayesinde şu anda bu iki örgütün güçlendiği gözleniyor" diye vurguladı.'3 milyondan fazla sığınmacı İran ve Pakistan'a gitti'Sidorov, Afgan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 3 milyondan fazla sığınmacının Taliban'ın iktidara gelmesi sonrası İran ve Pakistan'a kaçtığını kaydetti.500 binden fazla kişinin ülke içinde yer değiştirdiğini, ABD yönetimiyle işbirliğini yapan ve ülkeden tahliye edilen Afganların sayısının ilk belirlemelere göre 20-30 bini aştığını belirten Sidorov, geçen ay cihatçıların Şii nüfusu kitleler halinde yerlerinden etmesiyle bu sorunun iyice ciddi hale geldiğinin altını çizdi.Sidorov, "Etnik azınlıkların yaşadığı topraklardan çıkarılması, artan terör tehdidiyle birlikte sığınmacıları kitleler halinde KGAÖ üyeleri de dahil Afganistan'a komşu Orta Asya ülkelerine akın etmesine yol açabilir" diye ekledi.
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kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), işid, el kaide, şii

Rus Orgeneral Sidorov: Taliban'ın iktidara gelmesi IŞİD ve El Kaide'nin güçlenmesine yol açtı

13:43 14.10.2021
© REUTERS / Jorge SilvaTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / Jorge Silva
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Müşterek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Anatoliy Sidorov, Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinin IŞİD ve El Kaide'nin güçlenmesine yol açtığını söyledi.
Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Sidorov, KGAÖ üyeleri Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Ermenistan ve Belarus için tehdit oluşturan Afganistan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sidorov, "Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesi, uluslararası terör örgütlerinin ve diğer yıkıcı güçlerin Afgan topraklarını komşu ülkelerde istikrarsızlık yaratmak için bir üs olarak kullanma tehdidini artırıyor" dedi.
Taliban hükümeti ve komşu ülkeler için en büyük tehdidi IŞİD ve El Kaide'nin oluşturduğunu belirten Sidorov, "IŞİD destekçilerinin Afgan cezaevlerinden çıkması ve Taliban'a muhalif olan militanların üye yapılması sayesinde şu anda bu iki örgütün güçlendiği gözleniyor" diye vurguladı.

'3 milyondan fazla sığınmacı İran ve Pakistan'a gitti'

Sidorov, Afgan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 3 milyondan fazla sığınmacının Taliban'ın iktidara gelmesi sonrası İran ve Pakistan'a kaçtığını kaydetti.
500 binden fazla kişinin ülke içinde yer değiştirdiğini, ABD yönetimiyle işbirliğini yapan ve ülkeden tahliye edilen Afganların sayısının ilk belirlemelere göre 20-30 bini aştığını belirten Sidorov, geçen ay cihatçıların Şii nüfusu kitleler halinde yerlerinden etmesiyle bu sorunun iyice ciddi hale geldiğinin altını çizdi.
Sidorov, "Etnik azınlıkların yaşadığı topraklardan çıkarılması, artan terör tehdidiyle birlikte sığınmacıları kitleler halinde KGAÖ üyeleri de dahil Afganistan'a komşu Orta Asya ülkelerine akın etmesine yol açabilir" diye ekledi.
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