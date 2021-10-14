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Rusya Dışişleri: Türkiye ile Kırım ve Kuzey Kıbrıs’ın karşılıklı tanınmasını görüşmüyoruz
Rusya Dışişleri: Türkiye ile Kırım ve Kuzey Kıbrıs’ın karşılıklı tanınmasını görüşmüyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Kırım ve Kuzey Kıbrıs’ın karşılıklı olarak tanınmasının tartışıldığı görüşmeler... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T15:17+0300
2021-10-14T15:17+0300
dünya
rusya
kıbrıs
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Türkiye ile Kırım ve Kuzey Kıbrıs’ın statülerinin karşılıklı olarak tanınması ihtimalini ele aldıkları görüşmeler yapıp yapmadıkları sorusu karşısında, “Yunan ve Türk basınında bu gibi sahte haberlerin yapılması şeklinde ilginç bir meşgalenin olmasına artık alıştık” dedi.“Bu gibi haberler sadece mitoloji. Basından bize ulaşmalarını rica ediyorum, her şey hakkında memnuniyetle yorumda bulunuruz” diye devam eden Zaharova, ‘Kırım’ın, Rusya topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ve asla pazarlık konusu olmayacağı’ vurgusunu yaptı.‘Paralellik kurmak yanlış ve tehlikeli’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Rusya Kırımı ve sözde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında paralellik kurmak, yanlış ve tehlikeli de. Zira bu gibi imalar uluslararası toplumun kafasını karıştırıyor, güveni sarsıyor ve negatif hislere yol açıyor” ifadelerini kullandı.‘Kıbrıs sorununun çözümüne dair pozisyonumuz değişmedi’Zaharova bunun yanında, Rusya’nın Kıbrıs sorunu karşısındaki pozisyonunun değişmediğini de söyledi ve Kıbrıs’ta ‘tek bir egemenlik altında iki bölgeli, iki halklı bir federasyon oluşturulması gerektiğine’ inandıklarını belirtti. Birleşmiş Milletler’in, Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlatılması adına gösterdiği çabaları desteklediklerini de ekledi.Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Kırım’ın mevcut statüsünün belirlendiği söz konusu referandumda, Kırımlıların yüzde 96.77’si oylarını, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı.Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor ve bu nedenle Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguluyorlar. Türkiye ise Kırım’ın mevcut statüsünü tanımasa da Rusya’ya karşı uygulanan bu kolektif yaptırımlara katılmadı.
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Rusya Dışişleri: Türkiye ile Kırım ve Kuzey Kıbrıs’ın karşılıklı tanınmasını görüşmüyoruz

15:17 14.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Kırım ve Kuzey Kıbrıs’ın karşılıklı olarak tanınmasının tartışıldığı görüşmeler gerçekleştirmediklerini belirtti. Zaharova, Kırım’ın kendileri için tartışma ya da pazarlığa açık bir mesele olmadığı vurgusunu da yaptı.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Türkiye ile Kırım ve Kuzey Kıbrıs’ın statülerinin karşılıklı olarak tanınması ihtimalini ele aldıkları görüşmeler yapıp yapmadıkları sorusu karşısında, “Yunan ve Türk basınında bu gibi sahte haberlerin yapılması şeklinde ilginç bir meşgalenin olmasına artık alıştık” dedi.
“Bu gibi haberler sadece mitoloji. Basından bize ulaşmalarını rica ediyorum, her şey hakkında memnuniyetle yorumda bulunuruz” diye devam eden Zaharova, ‘Kırım’ın, Rusya topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ve asla pazarlık konusu olmayacağı’ vurgusunu yaptı.

‘Paralellik kurmak yanlış ve tehlikeli’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Rusya Kırımı ve sözde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında paralellik kurmak, yanlış ve tehlikeli de. Zira bu gibi imalar uluslararası toplumun kafasını karıştırıyor, güveni sarsıyor ve negatif hislere yol açıyor” ifadelerini kullandı.

‘Kıbrıs sorununun çözümüne dair pozisyonumuz değişmedi’

Zaharova bunun yanında, Rusya’nın Kıbrıs sorunu karşısındaki pozisyonunun değişmediğini de söyledi ve Kıbrıs’ta ‘tek bir egemenlik altında iki bölgeli, iki halklı bir federasyon oluşturulması gerektiğine’ inandıklarını belirtti. Birleşmiş Milletler’in, Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlatılması adına gösterdiği çabaları desteklediklerini de ekledi.
Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Kırım’ın mevcut statüsünün belirlendiği söz konusu referandumda, Kırımlıların yüzde 96.77’si oylarını, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı.
Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor ve bu nedenle Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguluyorlar. Türkiye ise Kırım’ın mevcut statüsünü tanımasa da Rusya’ya karşı uygulanan bu kolektif yaptırımlara katılmadı.
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