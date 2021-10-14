https://tr.sputniknews.com/20211014/rusya-disislerinden-turkiyenin-olasi-suriye-operasyonu-hakkinda-aciklama-1049814607.html

Rusya Dışişleri'nden Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında açıklama

Rusya Dışişleri'nden Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında açıklama

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası askeri operasyonunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, tüm askeri hazırlıkların Suriye'nin... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T12:42+0300

2021-10-14T12:42+0300

2021-10-14T12:42+0300

dünya

rusya

suriye

türkiye

sergey verşinin

askeri operasyon

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'nin Suriye topraklarına yönelik muhtemel askeri hareketına ilişkin açıklamada bulundu.Sputnik'e konuşn Verşinin, "Biz, önceden olduğu gibi Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterilmesinden yanayız. Bu bizim ilkesel tutumumuz, Türkiye de dahil tüm ortaklarımızla temaslarımızda bunu esas alıyoruz" dedi.Suriye'nin egemenliğinin Suriye topraklarının tamamında tesis edilmesi gerektiğini belirten Verşinin, "Suriye'de terörle mücadelede sona geliniyor, doğal olarak buna devam edilmesi gerekiyor. Askeri hazırlıklara gelirsek, bu hazırlıklar Suriye egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını göz önünde bulundurmalı" ifadelerini kullandı.Dün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ile Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinden gerçekleşen saldırıların ardından ABD ve Rusya'nın verdikleri söz tutmadıklarını savunarak, "Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211014/milli-savunma-bakani-akardan-suriye-aciklamasi-gereken-ne-varsa-yeri-zamani-geldiginde-yapilacak-1049809737.html

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rusya, suriye, türkiye, sergey verşinin, askeri operasyon