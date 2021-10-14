Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211014/rusya-disislerinden-turkiyenin-olasi-suriye-operasyonu-hakkinda-aciklama-1049814607.html
Rusya Dışişleri'nden Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında açıklama
Rusya Dışişleri'nden Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında açıklama
Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası askeri operasyonunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, tüm askeri hazırlıkların Suriye'nin... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T12:42+0300
2021-10-14T12:42+0300
dünya
rusya
suriye
türkiye
sergey verşinin
askeri operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104039/68/1040396822_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_8ab8dc2e8eb6fae2b4df2974dcdbbe1d.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'nin Suriye topraklarına yönelik muhtemel askeri hareketına ilişkin açıklamada bulundu.Sputnik'e konuşn Verşinin, "Biz, önceden olduğu gibi Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterilmesinden yanayız. Bu bizim ilkesel tutumumuz, Türkiye de dahil tüm ortaklarımızla temaslarımızda bunu esas alıyoruz" dedi.Suriye'nin egemenliğinin Suriye topraklarının tamamında tesis edilmesi gerektiğini belirten Verşinin, "Suriye'de terörle mücadelede sona geliniyor, doğal olarak buna devam edilmesi gerekiyor. Askeri hazırlıklara gelirsek, bu hazırlıklar Suriye egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını göz önünde bulundurmalı" ifadelerini kullandı.Dün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ile Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinden gerçekleşen saldırıların ardından ABD ve Rusya'nın verdikleri söz tutmadıklarını savunarak, "Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211014/milli-savunma-bakani-akardan-suriye-aciklamasi-gereken-ne-varsa-yeri-zamani-geldiginde-yapilacak-1049809737.html
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104039/68/1040396822_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_7b8f00ed06644398995b005a02bfb9f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, suriye, türkiye, sergey verşinin, askeri operasyon

Rusya Dışişleri'nden Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında açıklama

12:42 14.10.2021
© AP Photo / Emrah GurelTSK'ya ait tanklar Şanlıurfa Suriye sınırında
TSK'ya ait tanklar Şanlıurfa Suriye sınırında - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
Abone ol
Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası askeri operasyonunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, tüm askeri hazırlıkların Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'nin Suriye topraklarına yönelik muhtemel askeri hareketına ilişkin açıklamada bulundu.
Sputnik'e konuşn Verşinin, "Biz, önceden olduğu gibi Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterilmesinden yanayız. Bu bizim ilkesel tutumumuz, Türkiye de dahil tüm ortaklarımızla temaslarımızda bunu esas alıyoruz" dedi.

Suriye'nin egemenliğinin Suriye topraklarının tamamında tesis edilmesi gerektiğini belirten Verşinin, "Suriye'de terörle mücadelede sona geliniyor, doğal olarak buna devam edilmesi gerekiyor. Askeri hazırlıklara gelirsek, bu hazırlıklar Suriye egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını göz önünde bulundurmalı" ifadelerini kullandı.
Dün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ile Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinden gerçekleşen saldırıların ardından ABD ve Rusya'nın verdikleri söz tutmadıklarını savunarak, "Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" demişti.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Suriye açıklaması: Gereken ne varsa yeri, zamanı geldiğinde yapılacak
10:32
9131000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:30Norveçli yerliler, Danimarka'ya seslendi: Davulumuzu geri verin
13:28Bakan Soylu: 'Siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
13:23Norveç polisi: 5 kişiyi öldüren oklu saldırgan İslam'a geçmişti, şüpheli listesindeydi
13:21MEB'den ders kitapları kararı: Bakanlık tarafından belirlenmeyen kitaplar öğrencilere aldırılmayacak
13:15Putin gelecek seçimler, dolar ve kripto para birimleriyle ilgili CNBC’ye konuştu
13:08Gazete Duvar'dan açıklama
13:07Kumar oynamaya gelenlere uyarı: Kapı önünde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım
12:57Ofsayt tespiti için yeni sistem hazır
12:45Justin Bieber, Suudi Arabistan GP'sinde sahne alacak
12:42Rusya Dışişleri'nden Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında açıklama
12:40Beyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcı protesto edenlere ateş açıldı: En az 4 ölü, 12 yaralı
12:32Tarımda üretici enflasyonu yıllık yüzde 23 arttı
12:30Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı
12:28Kumda 6 milyon yıllık ayak izi bulundu
12:27'Volkswagen 30 bin çalışanın işine son verecek' iddiası
12:21Trafiğin ortasında aracından indi, iş yerini kurşunlayıp kaçtı
12:18La Palma'da lavlar arasında kalan hayvanlara dronelarla yemek dağıtılıyor
12:13Dubai'de cinsiyet duyurmak için kaplana balon patlattırdılar
12:06Akademide 'taciz' davası: Umut Özkırımlı aklandı, Pınar Dinç tazminata mahkum edildi
12:05Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Aşk-ı Memnu'dan sonra yeniden bir araya geliyor