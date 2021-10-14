https://tr.sputniknews.com/20211014/rusya-kasimda-dokuz-ulke-ile-ucuslari-yeniden-baslatacak-1049827442.html
Rusya kasımda dokuz ülke ile uçuşları yeniden başlatacak
Rusya kasımda dokuz ülke ile uçuşları yeniden başlatacak
Rusya 9 Kasım itibarıyla Bahamalar, İran, Hollanda, Norveç, Umman, Slovenya, Tunus, İsveç ve Tayland dahil olmak üzere dokuz ülke ile uçuşları karşılıklı... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T18:06+0300
2021-10-14T18:06+0300
2021-10-14T18:09+0300
dünya
rusya
uçuş
uçuş yasağı
koronavirüs
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Koronavirüsle mücadele merkezinin gerçekleştirdiği toplantı neticesinde, kasım ayı itibarıyla dokuz ülke ile karşılıklı uçuşların yeniden başlatılması kararı alındı.Kararın bu ülkelerdeki salgınla ilgili durumla bağlantılı olarak alındığı kaydedildi.Uçuşların başlatılacağı ülkeler arasında Bahamalar, İran, Hollanda, Norveç, Umman, Slovenya, Tunus, İsveç ve Tayland yer alıyor.Rusya vatandaşlarına bu ülkelere seyahatlerinden önce aşı yaptırmaları tavsiye ediliyor.Rusya hükümeti geçen yıl pandemi nedeniyle diğer ülkelerle uçuşları durdurmuştu. Pandemi ile ilgili durum doğrultusunda kısıtlamalar giderek hafifletiliyor.
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rusya, uçuş, uçuş yasağı, koronavirüs
Rusya kasımda dokuz ülke ile uçuşları yeniden başlatacak
18:06 14.10.2021 (güncellendi: 18:09 14.10.2021)
Rusya 9 Kasım itibarıyla Bahamalar, İran, Hollanda, Norveç, Umman, Slovenya, Tunus, İsveç ve Tayland dahil olmak üzere dokuz ülke ile uçuşları karşılıklı olarak yeniden başlatacak.
Koronavirüsle mücadele merkezinin gerçekleştirdiği toplantı neticesinde, kasım ayı itibarıyla dokuz ülke ile karşılıklı uçuşların yeniden başlatılması
kararı alındı.
Kararın bu ülkelerdeki salgınla ilgili durumla bağlantılı olarak alındığı kaydedildi.
Uçuşların başlatılacağı ülkeler arasında Bahamalar, İran, Hollanda, Norveç, Umman, Slovenya, Tunus, İsveç ve Tayland yer alıyor.
Rusya vatandaşlarına bu ülkelere seyahatlerinden önce aşı yaptırmaları tavsiye ediliyor.
Rusya hükümeti geçen yıl pandemi nedeniyle diğer ülkelerle uçuşları durdurmuştu. Pandemi ile ilgili durum doğrultusunda kısıtlamalar giderek hafifletiliyor.