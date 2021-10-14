https://tr.sputniknews.com/20211014/rusya-kasimda-dokuz-ulke-ile-ucuslari-yeniden-baslatacak-1049827442.html

Rusya kasımda dokuz ülke ile uçuşları yeniden başlatacak

Rusya kasımda dokuz ülke ile uçuşları yeniden başlatacak

Rusya 9 Kasım itibarıyla Bahamalar, İran, Hollanda, Norveç, Umman, Slovenya, Tunus, İsveç ve Tayland dahil olmak üzere dokuz ülke ile uçuşları karşılıklı... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T18:06+0300

2021-10-14T18:06+0300

2021-10-14T18:09+0300

dünya

rusya

uçuş

uçuş yasağı

koronavirüs

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Koronavirüsle mücadele merkezinin gerçekleştirdiği toplantı neticesinde, kasım ayı itibarıyla dokuz ülke ile karşılıklı uçuşların yeniden başlatılması kararı alındı.Kararın bu ülkelerdeki salgınla ilgili durumla bağlantılı olarak alındığı kaydedildi.Uçuşların başlatılacağı ülkeler arasında Bahamalar, İran, Hollanda, Norveç, Umman, Slovenya, Tunus, İsveç ve Tayland yer alıyor.Rusya vatandaşlarına bu ülkelere seyahatlerinden önce aşı yaptırmaları tavsiye ediliyor.Rusya hükümeti geçen yıl pandemi nedeniyle diğer ülkelerle uçuşları durdurmuştu. Pandemi ile ilgili durum doğrultusunda kısıtlamalar giderek hafifletiliyor.

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rusya, uçuş, uçuş yasağı, koronavirüs