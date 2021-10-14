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https://tr.sputniknews.com/20211014/rusya-maliye-bakani-siluanov-dunya-ekonomisine-yonelik-riskler-konusunda-uyardi-1049823586.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, dünya ekonomisine yönelik riskler konusunda uyardı
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, dünya ekonomisine yönelik riskler konusunda uyardı
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’un dünya ekonomisindeki gelişmelerin stagflasyon senaryosuna göre gerçekleşebileceği olasılığını dışlamadığı öğrenildi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T16:30+0300
2021-10-14T16:30+0300
ekonomi
rusya
anton siluanov
stagflasyon
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Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yayınlanan açıklamada, Bakan Siluanov’un dünya ekonomisindeki gelişmelerin stagflasyon senaryosuna göre gerçekleşebileceği olasılığını dışlamadığı belirtildi.Siluanov’un dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde bir araya gelen G20 ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılmasının ardından yapılan açıklamada, “Enflasyon, G20 grubunun 14 ülkesinde artık hedef rakamları aşıyor ve birçok gelişmiş ülkede de enflasyonist baskıların boyutları emsalsiz" ifadelerine yer verildi.Mevcut durumun ekonomik iyileşme imkanlarıyla orantısız teşviklerin kullanılmasının sonucu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bakan (Siluanov), Rusya'nın bütçe ve para politikasını normalleştirme yörüngesine bağlı kaldığını açıkladı ve enflasyonun kontrol altına alınması amacıyla G20 ülkelerinin de en kısa sürede normalleşmeye geçmesini tavsiye etti" denildi.Bakanlığa göre stagflasyon sarmalının çözülmesini önlemek önemli.Toplantının ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan bir sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, tedarik sorunlarının devam etmesi ve artan talebin ham madde ve enerji fiyatlarına getirdiği baskıyla yüksek kalan enflasyonun yakından takip edileceği vurgulandı.Maliye bakanları ayrıca yeşil ekonomiye geçişi teşvik etmeye karar verdi ve sürdürülebilir finans ile ilgili ‘yol haritasını’ onayladı.Açıklamada, "Bunun amacı, düşük karbonlu ekonomiye geçiş için bir dizi etkili politika önlemi geliştirmek, uluslararası kuruluşlarla ve G20'nin çeşitli çalışma organları arasındaki çalışmaları koordine etmek ve geleceğe dönük öncelikli eylem planı oluşturmaktır" ifadeleri kullanıldı.G20'nin yeşil gündem konusundaki çalışmalarını yorumlayan Siluanov, Rusya'nın en geç 2060'ta karbon tarafsızlığına ulaşmayı planladığını, ancak bu görevin büyümeyi, istihdamı ve gelir dağılımını etkileyen makroekonomik risk analizi ile birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211014/dolar-enflasyon-rakamlarinin-aciklanmasiyla-buyuk-rakiplerine-karsi-deger-kaybetti-1049822315.html
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rusya, anton siluanov, stagflasyon

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, dünya ekonomisine yönelik riskler konusunda uyardı

16:30 14.10.2021
© AFP 2021 / Vasily MAXIMOVRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AFP 2021 / Vasily MAXIMOV
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’un dünya ekonomisindeki gelişmelerin stagflasyon senaryosuna göre gerçekleşebileceği olasılığını dışlamadığı öğrenildi.
Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yayınlanan açıklamada, Bakan Siluanov’un dünya ekonomisindeki gelişmelerin stagflasyon senaryosuna göre gerçekleşebileceği olasılığını dışlamadığı belirtildi.
Siluanov’un dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde bir araya gelen G20 ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılmasının ardından yapılan açıklamada, “Enflasyon, G20 grubunun 14 ülkesinde artık hedef rakamları aşıyor ve birçok gelişmiş ülkede de enflasyonist baskıların boyutları emsalsiz" ifadelerine yer verildi.
Mevcut durumun ekonomik iyileşme imkanlarıyla orantısız teşviklerin kullanılmasının sonucu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bakan (Siluanov), Rusya'nın bütçe ve para politikasını normalleştirme yörüngesine bağlı kaldığını açıkladı ve enflasyonun kontrol altına alınması amacıyla G20 ülkelerinin de en kısa sürede normalleşmeye geçmesini tavsiye etti" denildi.
Bakanlığa göre stagflasyon sarmalının çözülmesini önlemek önemli.
Toplantının ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan bir sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, tedarik sorunlarının devam etmesi ve artan talebin ham madde ve enerji fiyatlarına getirdiği baskıyla yüksek kalan enflasyonun yakından takip edileceği vurgulandı.
Maliye bakanları ayrıca yeşil ekonomiye geçişi teşvik etmeye karar verdi ve sürdürülebilir finans ile ilgili ‘yol haritasını’ onayladı.
Açıklamada, "Bunun amacı, düşük karbonlu ekonomiye geçiş için bir dizi etkili politika önlemi geliştirmek, uluslararası kuruluşlarla ve G20'nin çeşitli çalışma organları arasındaki çalışmaları koordine etmek ve geleceğe dönük öncelikli eylem planı oluşturmaktır" ifadeleri kullanıldı.
G20'nin yeşil gündem konusundaki çalışmalarını yorumlayan Siluanov, Rusya'nın en geç 2060'ta karbon tarafsızlığına ulaşmayı planladığını, ancak bu görevin büyümeyi, istihdamı ve gelir dağılımını etkileyen makroekonomik risk analizi ile birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
Hisse senedi grafiği - ABD doları - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
EKONOMİ
Dolar, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla büyük rakiplerine karşı değer kaybetti
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