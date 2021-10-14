https://tr.sputniknews.com/20211014/rusya-sirbistandaki-ortak-tatbikata-pantsir-s-bataryasini-gonderdi-1049804984.html

Rusya, Sırbistan’daki ortak tatbikata Pantsir-S bataryasını gönderdi

Rusya, Sırbistan’daki ortak tatbikata Pantsir-S bataryasını gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Pantsir-S hava savunma top sistemi bataryasının ortak tatbikat ‘Slav Kalkanı 2021’ için Sırbistan’a nakledildiğini belirtti. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T02:35+0300

2021-10-14T02:35+0300

2021-10-14T02:35+0300

savunma

rusya

sırbistan

silah

pantsir-s

slav kalkan 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049804957_0:93:1626:1008_1920x0_80_0_0_091488e6d0b229a3e9e8d428454517f7.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pantsir-S hava savunma füze ve top sistemiyle donatılan Rus hava savunma bataryası, ‘Slav Kalkan 2021’ Rusya-Sırbistan ortak hava savunma tatbikatına katılmak için Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçaklarıyla Sırbistan’a ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.Pantsir bataryasının Sırbistan’ın Batajnica hava üssüne yerleştirileceği belirtilen açıklamada, Rus ve Sırp hava savunma birliklerinin hava hedefini tespit, takip, sınıflandırma ve imha etme görevlerini yerine getireceği kaydedildi.

rusya

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, sırbistan, silah, pantsir-s, slav kalkan 2021