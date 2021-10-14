Rusya, Sırbistan’daki ortak tatbikata Pantsir-S bataryasını gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pantsir-S hava savunma füze ve top sistemiyle donatılan Rus hava savunma bataryası, ‘Slav Kalkan 2021’ Rusya-Sırbistan ortak hava savunma tatbikatına katılmak için Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçaklarıyla Sırbistan’a ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.Pantsir bataryasının Sırbistan’ın Batajnica hava üssüne yerleştirileceği belirtilen açıklamada, Rus ve Sırp hava savunma birliklerinin hava hedefini tespit, takip, sınıflandırma ve imha etme görevlerini yerine getireceği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Pantsir-S hava savunma top sistemi bataryasının ortak tatbikat ‘Slav Kalkanı 2021’ için Sırbistan’a nakledildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pantsir-S hava savunma füze ve top sistemiyle donatılan Rus hava savunma bataryası, ‘Slav Kalkan 2021’ Rusya-Sırbistan ortak hava savunma tatbikatına katılmak için Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçaklarıyla Sırbistan’a ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.
Pantsir bataryasının Sırbistan’ın Batajnica hava üssüne yerleştirileceği belirtilen açıklamada, Rus ve Sırp hava savunma birliklerinin hava hedefini tespit, takip, sınıflandırma ve imha etme görevlerini yerine getireceği kaydedildi.