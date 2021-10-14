Rusya: Suriye'de Palmira yakınlarındaki hava saldırısı, İsrail uçaklarınca gerçekleştirildi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Ürdün, Irak ve Suriye sınırlarının kesiştiği bir noktada bulunan el Tanf bölgesinde Çarşamba gecesi düzenlenen hava saldırısının İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarınca gerçekleştirildiğini kaydetti. Suriye devlet kanallarının bildirdiğine göre saldırı sonucu Humus vilayetindeki Palmira ilçesi yakınlarında bir Suriye askeri hayatını kaybederken, 3 asker yaralandı. Kulit, "Saldırı sırasında hava sahasında iki sivil yolcu uçağının bulunması nedeniyle Suriye askeri liderliği hava savunma sistemlerini kullanmama kararı aldı" dedi.Daha önce, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verme girişiminde bulunduğu bildirilmişti.
Şam'a yönelik fırlatılan füzelerin çoğu, Suriye hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldü.
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Sputnik'e konuşan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, dün Suriye'nin Humus vilayetindeki Palmira bölgesi yakınlarında düzenlenen hava saldırısının İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait dört adet F-16 savaş uçağınca gerçekleştirildiğini bildirdi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Ürdün, Irak ve Suriye sınırlarının kesiştiği bir noktada bulunan el Tanf bölgesinde Çarşamba gecesi düzenlenen hava saldırısının İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarınca gerçekleştirildiğini kaydetti.
Suriye devlet kanallarının bildirdiğine göre saldırı sonucu Humus vilayetindeki Palmira ilçesi yakınlarında bir Suriye askeri hayatını kaybederken, 3 asker yaralandı.
Kulit, "Saldırı sırasında hava sahasında iki sivil yolcu uçağının bulunması nedeniyle Suriye askeri liderliği hava savunma sistemlerini kullanmama kararı aldı" dedi.
Daha önce, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verme girişiminde bulunduğu bildirilmişti.