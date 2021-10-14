https://tr.sputniknews.com/20211014/rusya-suudi-arabistandan-dogalgazda-is-birligini-dusunme-teklifi-aldik-1049828284.html

Rusya: Suudi Arabistan’dan doğalgazda iş birliğini düşünme teklifi aldık

Rusya: Suudi Arabistan’dan doğalgazda iş birliğini düşünme teklifi aldık

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman’dan doğalgaz piyasasında işbirliği olasılığını... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T18:40+0300

2021-10-14T18:40+0300

2021-10-14T18:41+0300

dünya

rusya

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doğalgaz

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gaz

iş birliği

açıklama

teklif

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Novak, Rusya Enerji Haftası Forumu kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, bana gaz piyasasında işbirliği olasılığını düşünmeyi teklif etti. Bu teklif ikili görüşme sırasında geldi. Bu konuyu düşünürsek iyi olur diye bir sonuca vardık. Düşüneceğiz” ifadesini kullandı.Novak, bu fikrin rasyonel olduğunu da sözlerine ekledi.‘Gazdaki yüksek fiyatlar, yatırım yetersizliğinden kaynaklanıyor’Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen bir panelde, yüksek fiyatlar döneminden geçen doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz ve kömür piyasalarındaki son durumun, bu sektörlere yeterince yatırım yapılmamasından ve petroldeki OPEC+ gibi bir düzenleyici kurumun bulunmamasından kaynaklandığını söyledi.Suudi bakan, “Karbon nötrlüğü kendi başına amaç olmamalı, çünkü bu tür hırslar enerji piyasalarındaki istikrarı bozuyor” dedi.Bin Selman, “Gaz ve kömür piyasalarına bakarsak OPEC+ gibi bir düzenleyiciye ihtiyaçları olduğunu görürüz. Belki de sadece ‘copy paste’ yapmaları ve petrol piyasasında yaptığımızın aynısını tekrarlamaları gerekiyor” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211005/avrupadaki-vadeli-dogalgaz-fiyatlarinda-yeni-rekor-1049545472.html

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rusya, suudi arabistan, doğalgaz, aleksandr novak, gaz, iş birliği, açıklama, teklif