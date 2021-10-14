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Rusya: Suudi Arabistan’dan doğalgazda iş birliğini düşünme teklifi aldık
Rusya: Suudi Arabistan’dan doğalgazda iş birliğini düşünme teklifi aldık
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman’dan doğalgaz piyasasında işbirliği olasılığını... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T18:40+0300
2021-10-14T18:41+0300
dünya
rusya
suudi arabistan
doğalgaz
aleksandr novak
gaz
iş birliği
açıklama
teklif
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Novak, Rusya Enerji Haftası Forumu kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, bana gaz piyasasında işbirliği olasılığını düşünmeyi teklif etti. Bu teklif ikili görüşme sırasında geldi. Bu konuyu düşünürsek iyi olur diye bir sonuca vardık. Düşüneceğiz” ifadesini kullandı.Novak, bu fikrin rasyonel olduğunu da sözlerine ekledi.‘Gazdaki yüksek fiyatlar, yatırım yetersizliğinden kaynaklanıyor’Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen bir panelde, yüksek fiyatlar döneminden geçen doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz ve kömür piyasalarındaki son durumun, bu sektörlere yeterince yatırım yapılmamasından ve petroldeki OPEC+ gibi bir düzenleyici kurumun bulunmamasından kaynaklandığını söyledi.Suudi bakan, “Karbon nötrlüğü kendi başına amaç olmamalı, çünkü bu tür hırslar enerji piyasalarındaki istikrarı bozuyor” dedi.Bin Selman, “Gaz ve kömür piyasalarına bakarsak OPEC+ gibi bir düzenleyiciye ihtiyaçları olduğunu görürüz. Belki de sadece ‘copy paste’ yapmaları ve petrol piyasasında yaptığımızın aynısını tekrarlamaları gerekiyor” diye ekledi.
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rusya, suudi arabistan, doğalgaz, aleksandr novak, gaz, iş birliği, açıklama, teklif

Rusya: Suudi Arabistan’dan doğalgazda iş birliğini düşünme teklifi aldık

18:40 14.10.2021 (güncellendi: 18:41 14.10.2021)
© REUTERS / Ahmed YosriRusya Başbakan Yardımcısı Alekandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Alekandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman’dan doğalgaz piyasasında işbirliği olasılığını değerlendirme teklifini aldıklarını belirtti.
Novak, Rusya Enerji Haftası Forumu kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, bana gaz piyasasında işbirliği olasılığını düşünmeyi teklif etti. Bu teklif ikili görüşme sırasında geldi. Bu konuyu düşünürsek iyi olur diye bir sonuca vardık. Düşüneceğiz” ifadesini kullandı.
Novak, bu fikrin rasyonel olduğunu da sözlerine ekledi.

‘Gazdaki yüksek fiyatlar, yatırım yetersizliğinden kaynaklanıyor’

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen bir panelde, yüksek fiyatlar döneminden geçen doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz ve kömür piyasalarındaki son durumun, bu sektörlere yeterince yatırım yapılmamasından ve petroldeki OPEC+ gibi bir düzenleyici kurumun bulunmamasından kaynaklandığını söyledi.
Suudi bakan, “Karbon nötrlüğü kendi başına amaç olmamalı, çünkü bu tür hırslar enerji piyasalarındaki istikrarı bozuyor” dedi.
Bin Selman, “Gaz ve kömür piyasalarına bakarsak OPEC+ gibi bir düzenleyiciye ihtiyaçları olduğunu görürüz. Belki de sadece ‘copy paste’ yapmaları ve petrol piyasasında yaptığımızın aynısını tekrarlamaları gerekiyor” diye ekledi.
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