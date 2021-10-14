Rusya’nın Çukotka bölgesinde bugüne kadar rastlanan en genç mamutun kemikleri bulundu

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Kuzey-Doğu Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, bilim insanlarının Rusya’nın Çukotka bölgesinde 12 bin yıldan daha eski olmadığı belirtilen bir mamuta ait kafatası bulduğu kaydedildi.Açıklamada, “Temmuz 2021’de, Çaunskaya Ovası'ndaki (Batı Çukotka) saha çalışmaları sırasında, Puçeveye Nehri'nin ilk taşkın yatağı terasının çökeltilerinde alt çenesi olmayan genç bir mamutun (Mammuthusprimigenius) kafatası bulundu. Kafatasından son zamanlarda ayrıldığı düşünülen dişler yarım metre ötede bulundu” denildi.Kafatasını inceleyen uzmanlar, bunun şu ana kadar bölgede bulunan en genç mamut olabileceğini tahmin ediyor.Sputnik’e konuşan kazı ekibi başkanı Sergey Vartanyan, şimdiye kadar, son mamutların dokuz ila dört bin yıl önce Wrangel adasında, 12 bin 300 yıl önce Çukotka ve Yakutistan'da yaşadığının düşünüldüğünü belirterek, “Bu şu ana kadar hem Çukotka hem de Yakutistan’da rastlanan en genç mamut. Bu bulgunun bir başka benzersizliği de, kafatasının neredeyse tamamının korunmuş olması ve dişlerinin bulunmasıdır, bu çok nadir bir durumdur” dedi.
Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Kuzey-Doğu Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, Rusya’nın Çukotka bölgesinde 12 bin yıldan daha eski olmayan mamut kemikleri buldu.
Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Kuzey-Doğu Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, bilim insanlarının Rusya’nın Çukotka bölgesinde 12 bin yıldan daha eski olmadığı belirtilen bir mamuta ait kafatası bulduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Temmuz 2021’de, Çaunskaya Ovası'ndaki (Batı Çukotka) saha çalışmaları sırasında, Puçeveye Nehri'nin ilk taşkın yatağı terasının çökeltilerinde alt çenesi olmayan genç bir mamutun (Mammuthusprimigenius) kafatası bulundu. Kafatasından son zamanlarda ayrıldığı düşünülen dişler yarım metre ötede bulundu” denildi.
Kafatasını inceleyen uzmanlar, bunun şu ana kadar bölgede bulunan en genç mamut olabileceğini tahmin ediyor.
Sputnik’e konuşan kazı ekibi başkanı Sergey Vartanyan, şimdiye kadar, son mamutların dokuz ila dört bin yıl önce Wrangel adasında, 12 bin 300 yıl önce Çukotka ve Yakutistan'da yaşadığının düşünüldüğünü belirterek, “Bu şu ana kadar hem Çukotka hem de Yakutistan’da rastlanan en genç mamut. Bu bulgunun bir başka benzersizliği de, kafatasının neredeyse tamamının korunmuş olması ve dişlerinin bulunmasıdır, bu çok nadir bir durumdur” dedi.