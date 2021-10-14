https://tr.sputniknews.com/20211014/saglik-personeline-yonelik-saldiriya-iliskin-bakan-kocadan-aciklama-asla-toleransimiz-yok-1049801870.html

Sağlık personeline yönelik saldırıya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama: Asla toleransımız yok

Sağlık personeline yönelik saldırıya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama: Asla toleransımız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da 2 kişinin bir sağlık personeline saldırıda bulunmasına ilişkin, "Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak"... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T00:01+0300

2021-10-14T00:01+0300

2021-10-14T00:01+0300

türkiye

şanlıurfa

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

sağlıkta şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048559730_0:181:2996:1866_1920x0_80_0_0_c1c375922f0217eca8b1085c84b3a1b1.jpg

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet olaylarının çoğunun medyaya yansımadığını ifade ederek, "Beyaz Kod uygulamasına çok az durumda başvuruluyor. Dünyada rastlanmayan bir ifade bizde sık sık haber başlığı, 'Sağlıkta şiddet.' Şanlıurfa'da bir aile hekimliğimizde yeni bir örneğini yaşadık. Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak" ifadesini kullandı.Şanlıurfa'da, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen aile hekimine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alınmıştı.

türkiye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şanlıurfa, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, sağlıkta şiddet