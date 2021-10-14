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Sarıgül: Hiç kimse oy için 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalı
Sarıgül: Hiç kimse oy için 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalı
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Hiç kimse oy almak için oy avcılığı için asla ve asla 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalıdır... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T17:25+0300
2021-10-14T17:25+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
mustafa sarıgül
siyaset
cinayet
türkiye değişim partisi (tdp)
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı'da muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Sarıgül, TDP'nin artık seçime girmeye hak kazandığını belirterek, "TDP, sağcı, solcu bir parti değildir; ekmek, iş ve aş partisidir. Bizim siyasi çizgimiz; vatan sevgisidir, millet çizgisidir, insan sevgisidir. Bizim çizgimiz; vicdan, merhamet ve bereket çizgisidir" diye konuştu.Mustafa Sarıgül, siyasi cinayetler işlenebileceği iddialarıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:"Son günlerde 'siyasi cinayetler' ve 'siyasi kavgalar olacağından' bahsediliyor. En kızdığımız rakiplerimiz bile olsa TDP olarak hiç kimseye düşüncelerinden dolayı kaba kuvvet uygulanmasını asla kabul etmeyiz. Kim olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun TDP, 'siyasette silahlar gitmeli barış gelmeli' diyen bir siyasi partidir. Biz ülkemizi, barışa barışa büyüteceğiz. Hiç kimse oy almak için oy avcılığı için asla ve asla 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalıdır. Bu laf, demokrasi için gerçekten son derece üzüntü vericidir. Bu kelimelerin konuşulması, bizi gerçekten üzer. Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında silahlar gitmeli ve barış gelmeli. Siyaset kavgayla dövüşle değil sevgiyle yapılmalı. TDP olarak kinle nefretle hiçbir zaman işimiz yok, bizim işimiz sevgiyle. Biz, bütün yurttaşlarımızın gönlüne sevgi tohumları ekecek tek partiyiz."
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chp, kemal kılıçdaroğlu, mustafa sarıgül, siyaset, cinayet, türkiye değişim partisi (tdp)

Sarıgül: Hiç kimse oy için 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalı

17:25 14.10.2021
© DHAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© DHA
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Hiç kimse oy almak için oy avcılığı için asla ve asla 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalıdır. Bu laf, demokrasi için gerçekten son derece üzüntü vericidir" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı'da muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Sarıgül, TDP'nin artık seçime girmeye hak kazandığını belirterek, "TDP, sağcı, solcu bir parti değildir; ekmek, iş ve aş partisidir. Bizim siyasi çizgimiz; vatan sevgisidir, millet çizgisidir, insan sevgisidir. Bizim çizgimiz; vicdan, merhamet ve bereket çizgisidir" diye konuştu.
Mustafa Sarıgül, siyasi cinayetler işlenebileceği iddialarıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:
"Son günlerde 'siyasi cinayetler' ve 'siyasi kavgalar olacağından' bahsediliyor. En kızdığımız rakiplerimiz bile olsa TDP olarak hiç kimseye düşüncelerinden dolayı kaba kuvvet uygulanmasını asla kabul etmeyiz. Kim olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun TDP, 'siyasette silahlar gitmeli barış gelmeli' diyen bir siyasi partidir. Biz ülkemizi, barışa barışa büyüteceğiz.
Hiç kimse oy almak için oy avcılığı için asla ve asla 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalıdır. Bu laf, demokrasi için gerçekten son derece üzüntü vericidir. Bu kelimelerin konuşulması, bizi gerçekten üzer. Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında silahlar gitmeli ve barış gelmeli. Siyaset kavgayla dövüşle değil sevgiyle yapılmalı. TDP olarak kinle nefretle hiçbir zaman işimiz yok, bizim işimiz sevgiyle. Biz, bütün yurttaşlarımızın gönlüne sevgi tohumları ekecek tek partiyiz."
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