Sedat Peker'den SADAT'a: 'Silahlanın' çağrısını yapmam ortak fikirdi

Sedat Peker'den SADAT'a: 'Silahlanın' çağrısını yapmam ortak fikirdi

Sedat Peker, SADAT'ın kurucusu Tanrıverdi'ye verdiği yanıtta, "Ülkede korku iklimi yaratmak için silahlanın çağrısını yapmam ortak fikirdi. Oluk oluk kan...

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker ile SADAT kurucusu emekli tuggeneral Adnan Tanrıverdi arasındaki tartışmada yeni iddialar ortaya atıldı. SADAT'ın kurucusu Tanrıverdi, dün Peker'in kendileriyle olan iddialarıyla ilgili, "Külliyede görevli iken, milli ve manevi değerlerinizin yüksekliğini ileri sürerek, görüşme taleplerinde bulunmuştunuz. Taleplerinizi kabul etmememin, ne kadar isabetli olduğunu bu gün daha iyi anlıyorum. Sizin gibi bir mafya elemanı ile benim ne alakam olabilir." iddiasını ortaya atmıştı.Tanrıverdi, "Ne yapıyorsak WEB Sitelerimizde Kamuoyumuzla paylaşırız" diyerek "Rusya’nın özel kuvvetleri, ALFA Timleri veya başka özel askeri şirketleri ile her hangi bir ilişki içine girmemiştir" açıklamasını yapmıştı.Peker Tanrıverdi'nin iddialarına karşılık HTS kayıtlarında konuşmaların yer aldığı bilgisini paylaştı. Peker'in paylaşımları şu şekilde:"1-sadat ile ilgili yazmak zorunda kaldığım tweetlerden sonra sadat ekibi ve de sadat şirketinin başkanı adnan tanrıverdi şahsım ile ilgili bazı açıklamalar yapmışlar. Beni tanıyanlar çok iyi bilir ki bu benim en çok sevdiğim şeydir.2- Üsküdar Üniversitesi Rektörü nevzat tarhanı melaike bir adam haline getirmişler. Bu kişi ergenekon davasında savcıların sanıklar aleyhine olan tanığıdır (yani zekeriya özün tanığıdır). O tarihlerde Ak Parti’de siyaset yapan bir iş adamı vasıtası ile kendisini tanımıştım.3- Hastaneye gittiğimizde sohbetimiz esnasında uyku ile alakalı sorunum olduğundan bahsetmiştim. Bu şahıs savcılığa verdiği ifadede benim kendisine Köksal Karabay’dan bahsettiğimi; haricen Veli Küçük, Korkut Eken’den bahsettiğimi…4-…onlarla ortak çalışmalar yaptığımı, ayriyeten de şiddet yapmaktan hiç üzüntü duymadığımı (adam öldürmekten) söylediğimi ifade olarak ergenekon mahkemesinde tanık olarak belirtmişti. Takdir edersiniz ki ben böyle bir şey söylememiştim. Ayrıca ben deli miyim?5- İnsan ilk gördüğü kişiye böyle şeyler niye söylesin? Bu ifadedeki tek amaç eski dönem Özel Harp Dairesi’nin bağlı olduğu Korgeneral Köksal Karabay’ı da ergenekon davasına dahil etmekti. Bu iddialar savcılık tarafından bana soruldu.6- Gizli tanık olmak ister misin, seni tahliye ederiz dendi. Ben tabii ki böyle bir iğrençliği kabul etmedim. Tabii fetöcüler tasfiye edilince nevzat tarhan gemisini yeni limanlara kırıp bir anda sadatçı oldu. Ben gizli tanıklığı kabul etmeyince…7-…saçma sapan bir bahane ile ergenekon terör örgütünden ikinci kez tutuklandım. Aynı terör örgütünden iki kere tutuklanan dünyada benden başka kimse yoktur (benim fetöyle bağlantım olduğunu söyleyen bütün namussuz kahpelere duyurulur!).8- nevzat tarhanın ergenekon davasındaki tanıklığından dolayı üzerindeki fetöcü şüphesinden kurtulmak için 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra verdiği beyanatlara bakarsanız darbe gecesi iki bin sadatçıyla beraber sokaktaydık diyor.9- Bir taraftan kendini aklarken diğer taraftan da kendisini yamaladığı sadatın reklamını yapıyor. Bütün ülke sokaktaydı, darbeye tüm halkımız karşı geldi. Allah aşkına siz hiç duydunuz mu biz şu yapıyla beraber sokaktaydık diyen kimseyi?10- Ve tabii nevzat tarhanın bu yeni yapının içine dahil olduktan sonra var olan zenginleşmesini de gözden kaçırmamak gerekir. Tekrar söylüyorum, nevzat tarhan psikolojik harp uzmanıdır ve sadatın gayri yasal tüm işlerinin bir parçasıdır. Asla masum değildir.11- Ayrıca hem sadat hem de adnan tanrıverdi Rus Alfa timlerinden eğitmenler gelerek bazı özel personeline kayıt dışı bir eğitim verilmediğini söylemişlerdi. Belki saf temiz bazı Müslümanları böyle kandırabilirler ancak şunu unutmasınlar…12-…bu bilgiler bazı namuslu devlet yetkililerinin elindedir. Dönem değiştiğinde bunların hesabını mutlaka vereceksiniz. Zaten bu pişkinlik, bu utanmazlık sizin ruhunuzda var. Kutsal ayetleri ve hadisleri istediğiniz gibi yorumlayıp her şeyi yapabilirsiniz.13- sadat başkanı, Mehdi Aleyhisselam’ın geleceği için hazırlıklar yapan adnan tanrıverdi; bana akıl vermiş. Türk Büyükelçiliği’ne sığın, Türkiye’ye gel, suçlarının cezasını çek demiş. Türkiye’de adalet olduğuna heralde kendisinden başka kimse inanmıyordur. Davalar da…14-…siparişle açılıyor, cezalar da talimatla veriliyor. Bu gerçeği bilmeyen mi var? Hem benim suçlarım sizin suçlarınızın yanında devede kulak bile değil. Ben o vakit geldiğinde varsa kendi cezalarımı ödemeye, ancak sizin aleyhinizde tanıklık yapmaya da mutlaka geleceğim.15- Hem de mutlaka. Bulunduğum ülkenin istihbaratının ve onun müttefiki olan bazı istihbarat teşkilatlarının beni kullandıklarını, posam çıkınca da benden kurtulacaklarını söylemişler. Ajan da kahpe de sizin gibi münafık hırsızlardan çıkar. Örtülü ödenekten bile çaldınız lan siz.16- Ben Türkiye Devleti’nin aleyhine ölürüm de ifade vermem.Ancak rüşvetçilerin, dini kendine kılıf yapıp soygun yapanların, kokain satıcılarının hepsiyle ilgili bildiklerimi tüm dünyaya anlattığım gibi, bir gün Türk Mahkemelerine de gelip anlatacağım.Bana suç örgütü lideri diyorsunuz. Madem ben suç örgütü lideriyim, baskı yapmayı bırakın ben de rahat rahat video çekeyim. Ben suç örgütü lideriysem, neden bu kadar korkuyorsunuz? Ayrıca hiç tanışmadığımızı, konuşmadığımızı söylemişsiniz. HTS kayıtları çıkarıldığında…18- …biz telefonla konuşmuş muyuz konuşmamış mıyız zaten bu ortaya çıkacaktır. Bunların yok edilmesi zaten mümkün değildir. Ayrıca ben zaten bir yere görüşmeye gitmem. Yapımı herkes bilir. Beni temsil yetkisi olan arkadaşların sizinle kaç kere görüştüklerinin, ayrıca sadatın…19- …resmi programlarına kaç kere katıldıklarının hem HTS kayıtları hem videoları ortadadır. Zamanı geldiğinde bunların hepsi zaten ortaya çıkacaktır. Çocukluğumdan beri hayatım dini cemaatlerin içinde geçti. Dini cemaatlerde iki çeşit insan tanıdım.20- Birincisi gerçekten saf, tertemiz Müslümanlar, ikincisi de sizin gibi her yalanına bir ayet hadis uydurmayı başaran şeytanlar. Suriye’deki Türkmenlere benim yolladığım yardım konvoylarımın içine sadatın el nusraya yollamak için silahlar koyduğunu söyledikten sonra,..21- …sadat yetkilisi çıkıp pişkin pişkin Suriye’ye silahlar gitti, bakın gördünüz mü Sedat Peker yollamış dedi. Edebiniz yok, hayanız yok, vallahi şerefiniz yok. Savaşta hile mübahtır hadisinin altına sığınıp tüm iğrençliklerinizi ne güzel de yapıyorsunuz.22- Suriye’de varsınız. Şanlı askerlerimiz, polislerimiz mücadele veriyor. Onlar sadece maaş alıyor, şehit oluyorlar, siz tüm gelir kaynaklarını çalıyorsunuz. Libya’da varsınız, yine aynısı. 22 küsür ülkeye eğitim verdiğinizi söylemişsiniz. Yetkiliniz bu ülkelerin isimlerini…23- …vermedi. Biz hepimiz biliyoruz ki sizin en büyük özelliğiniz radikal İslami terör örgütlerini eğitmeniz. Ayrıca akit yazarı Sabri Balaman sizin içinizden biri. Benim de değer verdiğim biri. Kendisiyle görüşmelerimizin HTS kayıtları da ortadadır.24- Ülkede korku iklimi yaratmak için silahlanın çağrısını yapmam ortak fikirdi. Oluk oluk kan dökülme çıkışını yapacağından haberdar değildik diyemezsiniz. O tarihlerin birkaç gün öncesinde yaptığım görüşmelerin HTS kayıtları da ortaya çıkacaktır.25- 15 Temmuz’daki halkın şanlı zaferini siz lekelediniz (sadistliklerinizle). Bizden korkma, sana zararımız olmaz demişsiniz. Eğitimlerinizde sızma ve boğma varmış. Siz Küçük Sedat’ı bile boğamazsınız (yanlış anlaşılmasın, akrabamız, canımız). KİMSİNİZ ULAN SİZ?"

