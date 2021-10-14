https://tr.sputniknews.com/20211014/soygu-abhazya-lideri-bjaniya-ile-ittifak-anlasmasinin-askeri-yonlerini-gorustu-1049805438.html

Şoygu, Abhazya lideri Bjaniya ile ittifak anlaşmasının askeri yönlerini görüştü

Şoygu, Abhazya lideri Bjaniya ile ittifak anlaşmasının askeri yönlerini görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Abhazya lideri Aslan Bjaniya ile Moskova’da bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ittifak anlaşmasının askeri yönlerini... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T03:04+0300

2021-10-14T03:04+0300

2021-10-14T03:04+0300

dünya

rusya

abhazya

sergey şoygu

savunma

aslan bjaniya

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Rusya Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova’da Abhazya lideri Aslan Bjaniya ile bir araya gelerek, iki ülke arasında imzalanan İttifak ve Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın askeri yönlerinin yanı sıra Güney Kafkasya bölgesindeki güvenlik konularını tartıştı.“Bugün 13 Ekim 2021’de Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Abhazya Cumhuriyeti lideri Aslan Bjaniya ile toplantı gerçekleştirdi” denilen açıklamada, katılımcıların iki ülke arasında imzalanan İttifak ve Stratejik Ortaklık Anlaşmasının askeri yönlerinin yanı sıra Güney Kafkasya bölgesindeki güvenlik konularını ele aldığı ifade edildi.

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rusya, abhazya, sergey şoygu, savunma, aslan bjaniya