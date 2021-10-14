Şoygu, Abhazya lideri Bjaniya ile ittifak anlaşmasının askeri yönlerini görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova’da Abhazya lideri Aslan Bjaniya ile bir araya gelerek, iki ülke arasında imzalanan İttifak ve Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın askeri yönlerinin yanı sıra Güney Kafkasya bölgesindeki güvenlik konularını tartıştı.“Bugün 13 Ekim 2021’de Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Abhazya Cumhuriyeti lideri Aslan Bjaniya ile toplantı gerçekleştirdi” denilen açıklamada, katılımcıların iki ülke arasında imzalanan İttifak ve Stratejik Ortaklık Anlaşmasının askeri yönlerinin yanı sıra Güney Kafkasya bölgesindeki güvenlik konularını ele aldığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Abhazya lideri Aslan Bjaniya ile Moskova’da bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ittifak anlaşmasının askeri yönlerini görüştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova’da Abhazya lideri Aslan Bjaniya ile bir araya gelerek, iki ülke arasında imzalanan İttifak ve Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın askeri yönlerinin yanı sıra Güney Kafkasya bölgesindeki güvenlik konularını tartıştı.
“Bugün 13 Ekim 2021’de Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Abhazya Cumhuriyeti lideri Aslan Bjaniya ile toplantı gerçekleştirdi” denilen açıklamada, katılımcıların iki ülke arasında imzalanan İttifak ve Stratejik Ortaklık Anlaşmasının askeri yönlerinin yanı sıra Güney Kafkasya bölgesindeki güvenlik konularını ele aldığı ifade edildi.