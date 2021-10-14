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Sulara gömülen köy 12 yıl sonra ortaya çıktı
Sulara gömülen köy 12 yıl sonra ortaya çıktı
Sivas`ın Hafik ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Pusat-Özen barajı adeta alarm veriyor. Baraj 2009 yılında su tutmaya başlayınca taşınan eski Pusat köyü... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T14:33+0300
2021-10-14T14:33+0300
yaşam
sivas
küresel ısınma
baraj
köy
kuraklık
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Kuraklık, yetersiz yağış ve bilinçsiz sulama ile birlikte barajın suyu önemli oranda çekildi. Tamamen dolu olduğu zamanlarda sadece minarenin alem kısmı gözüken barajda şimdilerde sular altında kalan eski köyün yüzde 70'i gün yüzüne çıktıYaklaşık 2 yıl önce çekilen görüntüler ile yeni çekilen görüntüler kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.Sivas'ta yaşayan Nazım Corut, sular altında kalan köyün daha önce hiç bu kadar gün yüzüne çıkmadığını söyleyerek “Barajın su tuttuğu dönemlerde ben dernek başkanıydım. Kış mevsimi geçtikten sonra köyü yukarıya taşıdık. 2009 yılında baraj su tuttu zaten. O sene gözüken çizgiye kadar doluydu. Tahmini ediyorum kalan su yüzde 25-30 arasında. Ben kışın buradaydım. Tozlu kar yağdığı için pek su olmadı. Kar olsa dolardı. Yağmadı, bize de zararı oldu. Barajın hesabı gibi yaparsak, köyün yüzde 30'u içerde yüzde 70'i çıkmış durumda. Daha önce sular altında kalan yerleşim yerleri hiç bu kadar çıkmamıştı" dedi.
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sivas, küresel ısınma, baraj, köy, kuraklık

Sulara gömülen köy 12 yıl sonra ortaya çıktı

14:33 14.10.2021
© İHASulara gömülen köy 12 yıl sonra ortaya çıktı
Sulara gömülen köy 12 yıl sonra ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© İHA
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Sivas`ın Hafik ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Pusat-Özen barajı adeta alarm veriyor. Baraj 2009 yılında su tutmaya başlayınca taşınan eski Pusat köyü sular altında kaldı.
Kuraklık, yetersiz yağış ve bilinçsiz sulama ile birlikte barajın suyu önemli oranda çekildi. Tamamen dolu olduğu zamanlarda sadece minarenin alem kısmı gözüken barajda şimdilerde sular altında kalan eski köyün yüzde 70'i gün yüzüne çıktı
Yaklaşık 2 yıl önce çekilen görüntüler ile yeni çekilen görüntüler kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.
Sivas'ta yaşayan Nazım Corut, sular altında kalan köyün daha önce hiç bu kadar gün yüzüne çıkmadığını söyleyerek “Barajın su tuttuğu dönemlerde ben dernek başkanıydım. Kış mevsimi geçtikten sonra köyü yukarıya taşıdık. 2009 yılında baraj su tuttu zaten. O sene gözüken çizgiye kadar doluydu. Tahmini ediyorum kalan su yüzde 25-30 arasında. Ben kışın buradaydım. Tozlu kar yağdığı için pek su olmadı. Kar olsa dolardı. Yağmadı, bize de zararı oldu. Barajın hesabı gibi yaparsak, köyün yüzde 30'u içerde yüzde 70'i çıkmış durumda. Daha önce sular altında kalan yerleşim yerleri hiç bu kadar çıkmamıştı" dedi.
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