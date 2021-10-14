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https://tr.sputniknews.com/20211014/suriye-hava-savunma-sistemleri-humus-semalarindaki-hedefleri-vurdu-1049802193.html
'Suriye hava savunma sistemleri, Humus semalarındaki hedefleri vurdu'
'Suriye hava savunma sistemleri, Humus semalarındaki hedefleri vurdu'
Yerel kaynaklar, Suriye hava savunmasının Humus bölgesi üzerinde bazı hedefi vurduğunu bildirdi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T00:17+0300
2021-10-14T00:17+0300
2021-10-14T00:26+0300
dünya
suriye
humus
hava saldırısı
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Yerel kaynakların bildirdiğine göre, Suriye hava savunma sistemleri, Şam'ın doğusundaki Humus bölgesinde yer alan antik kent Palmira yakınlarında bilinmeyen hedefleri vurdu.Füzelerin bölgenin güneyinde, Ürdün, Irak ve Suriye sınırlarının birleştiği noktanın yakınında bulunan El Tanf üzerinde de görüldüğü ileri sürüldü.
suriye
humus
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suriye, humus, hava saldırısı
'Suriye hava savunma sistemleri, Humus semalarındaki hedefleri vurdu' 00:17 14.10.2021 (güncellendi: 00:26 14.10.2021)
Yerel kaynaklar, Suriye hava savunmasının Humus bölgesi üzerinde bazı hedefi vurduğunu bildirdi.
Yerel kaynakların bildirdiğine göre, Suriye hava savunma sistemleri, Şam'ın doğusundaki Humus bölgesinde yer alan antik kent Palmira yakınlarında bilinmeyen hedefleri vurdu.
Füzelerin bölgenin güneyinde, Ürdün, Irak ve Suriye sınırlarının birleştiği noktanın yakınında bulunan El Tanf üzerinde de görüldüğü ileri sürüldü.