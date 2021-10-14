Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211014/taksimde-polis-denetimi-esnasinda-kufreden-kadin-polise-degil-taksiciye-kufrettim-1049809259.html
Taksim'de polis denetimi esnasında küfreden kadın: 'Polise değil taksiciye küfrettim'
Taksim'de polis denetimi esnasında küfreden kadın: 'Polise değil taksiciye küfrettim'
Taksim'de, polisin denetim yaptığı kontrol noktasından otomobille geçerken bağıran ve küfür eden bir kadın gözaltına alındı. Saatlerce beklemesine rağmen taksi... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T10:03+0300
2021-10-14T10:03+0300
yaşam
istanbul
polis
gözaltı
sürücü
taksi
taksici
hakaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049809234_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5de073715c6e11c5dd3b2380a5c3c1dc.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçede Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli araç ve kişilere yönelik gerçekleştirilen denetim noktalarından Taksim Meydanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Polisin, bir taksiciyi durdurarak denetim yaptığı sırada, otomobille yoldan geçen bir kadın 'yapıştır, yapıştır' diye bağırarak, küfür etti. Bunun üzerine otomobilin peşinden koşan polis, aracı durdurarak kadını indirdi.'Polise değil taksiciye küfrettim'Bir basın mensubunun, 'polise neden küfür ettiniz' şeklindeki sorusuna hakaretle karşılık veren kadın "Siz yanlış anladınız beni. Ben polislere etmedim, siz salak mısınız ya? Şu an var ya geri zekalı, geri zekalı konuşuyorsunuz. Polislere ben niye küfredeyim arkadaşım, salak mısın? Ben polise niye küfredeyim. Taksiciye ettim. Ben bugün 6 saat taksi bekledim. Ben 15 gündür İstanbul'da taksi problemi yaşıyorum. Kardeşim siz salak mısınız ya. Ben genel konuştum arkadaşlar. Kişinin şahsiyetine hakaret etmedim. Karaktersizler dedim, küfür mü ettim? Karaktersizler demek ne demek? Kişinin karakter bozukluğu demek. Sen 200 liralık yere 500 lira alıyorsan karaktersizsin arkadaşım. Tamam mı?" diye konuştu.Gözaltına alınan kadın hakaret ettiği ve maske takmadığı için hakkında işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049809234_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6f88470f080c4da116463098b6400717.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, polis, gözaltı, sürücü, taksi, taksici, hakaret

Taksim'de polis denetimi esnasında küfreden kadın: 'Polise değil taksiciye küfrettim'

10:03 14.10.2021
© DHATaksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür edince gözaltına alındı
Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür edince gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© DHA
Abone ol
Taksim'de, polisin denetim yaptığı kontrol noktasından otomobille geçerken bağıran ve küfür eden bir kadın gözaltına alındı. Saatlerce beklemesine rağmen taksi bulamadığı için taksicilere küfür ettiğini belirten kadın, hakaret ettiği ve maske takmadığı gerekçesiyle işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçede Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli araç ve kişilere yönelik gerçekleştirilen denetim noktalarından Taksim Meydanı'nda ilginç bir olay yaşandı.
Polisin, bir taksiciyi durdurarak denetim yaptığı sırada, otomobille yoldan geçen bir kadın 'yapıştır, yapıştır' diye bağırarak, küfür etti. Bunun üzerine otomobilin peşinden koşan polis, aracı durdurarak kadını indirdi.

'Polise değil taksiciye küfrettim'

Bir basın mensubunun, 'polise neden küfür ettiniz' şeklindeki sorusuna hakaretle karşılık veren kadın "Siz yanlış anladınız beni. Ben polislere etmedim, siz salak mısınız ya? Şu an var ya geri zekalı, geri zekalı konuşuyorsunuz. Polislere ben niye küfredeyim arkadaşım, salak mısın? Ben polise niye küfredeyim. Taksiciye ettim. Ben bugün 6 saat taksi bekledim. Ben 15 gündür İstanbul'da taksi problemi yaşıyorum. Kardeşim siz salak mısınız ya. Ben genel konuştum arkadaşlar. Kişinin şahsiyetine hakaret etmedim. Karaktersizler dedim, küfür mü ettim? Karaktersizler demek ne demek? Kişinin karakter bozukluğu demek. Sen 200 liralık yere 500 lira alıyorsan karaktersizsin arkadaşım. Tamam mı?" diye konuştu.
Gözaltına alınan kadın hakaret ettiği ve maske takmadığı için hakkında işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.
000001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:07Mehmet Barlas: Dolar yükseldikçe moraller düşüyor
10:04AK Partili Göksu: TÜGVA’ya ve Ensar’a çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz
10:03Taksim'de polis denetimi esnasında küfreden kadın: 'Polise değil taksiciye küfrettim'
10:03Üniversite yönetiminin seks işçiliği yapacaklar için yayınladığı tavsiyelere tepkiler büyüyor
09:50ABD'de bir kadın havaalanında çıplak gezerek insanlara 'Nerelisin?' diye sordu
09:46Zirveyi 9.18'in üzerine taşıyan dolar/TL'de son durum
09:44Politico: ABD, Biden döneminde Kuzey Akım-2’yle ilgili yaptırım planlamıyor
09:30Nike'ın 'Just do it' sloganının mucidi hayatını kaybetti
09:29Selvi: Kılıçdaroğlu tanıklık yapacak mı?
09:25CHP’li Özel: Bir kişinin inadı, ülkemizi ekonomik krizle baş başa bıraktı
09:14Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylemişti: Birkaç metre sürükleyip üzerinden geçtiği ortaya çıktı
09:10Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'günaydın'lı aşı çağrısı
08:46İstanbul için iklim senaryosu: Isınma sürerse, deniz sahilleri yutacak
08:02Yeni Şafak yazarı: Elektrik ve doğalgaz maliyetleri konusunda Avrupa’dan çok daha iyi durumdayız
07:55Kanadalı papaz çocuk pornografisi suçundan hapse mahkum oldu
07:52Dünya rekortmeni Kenyalı atlet evinde ölü bulundu, kayıp eşi cinayet zanlısı
07:42Otomotiv sektöründe en çok yaşanan sorunlar açıklandı
07:35ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölümler rekor kırdı
07:30İstanbul'daki asayiş uygulaması: Aranan 405 şüpheli yakalandı
07:13La Palma'da yanardağ patlaması: Külden tepeler oluştu