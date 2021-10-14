https://tr.sputniknews.com/20211014/taksimde-polis-denetimi-esnasinda-kufreden-kadin-polise-degil-taksiciye-kufrettim-1049809259.html

Taksim'de polis denetimi esnasında küfreden kadın: 'Polise değil taksiciye küfrettim'

Taksim'de polis denetimi esnasında küfreden kadın: 'Polise değil taksiciye küfrettim'

Taksim'de, polisin denetim yaptığı kontrol noktasından otomobille geçerken bağıran ve küfür eden bir kadın gözaltına alındı. Saatlerce beklemesine rağmen taksi... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T10:03+0300

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yaşam

istanbul

polis

gözaltı

sürücü

taksi

taksici

hakaret

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçede Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli araç ve kişilere yönelik gerçekleştirilen denetim noktalarından Taksim Meydanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Polisin, bir taksiciyi durdurarak denetim yaptığı sırada, otomobille yoldan geçen bir kadın 'yapıştır, yapıştır' diye bağırarak, küfür etti. Bunun üzerine otomobilin peşinden koşan polis, aracı durdurarak kadını indirdi.'Polise değil taksiciye küfrettim'Bir basın mensubunun, 'polise neden küfür ettiniz' şeklindeki sorusuna hakaretle karşılık veren kadın "Siz yanlış anladınız beni. Ben polislere etmedim, siz salak mısınız ya? Şu an var ya geri zekalı, geri zekalı konuşuyorsunuz. Polislere ben niye küfredeyim arkadaşım, salak mısın? Ben polise niye küfredeyim. Taksiciye ettim. Ben bugün 6 saat taksi bekledim. Ben 15 gündür İstanbul'da taksi problemi yaşıyorum. Kardeşim siz salak mısınız ya. Ben genel konuştum arkadaşlar. Kişinin şahsiyetine hakaret etmedim. Karaktersizler dedim, küfür mü ettim? Karaktersizler demek ne demek? Kişinin karakter bozukluğu demek. Sen 200 liralık yere 500 lira alıyorsan karaktersizsin arkadaşım. Tamam mı?" diye konuştu.Gözaltına alınan kadın hakaret ettiği ve maske takmadığı için hakkında işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.

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istanbul, polis, gözaltı, sürücü, taksi, taksici, hakaret