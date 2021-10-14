https://tr.sputniknews.com/20211014/taliban-heyeti-ilk-kez-ankarada-1049822532.html

Taliban heyeti ilk kez Ankara'da

Taliban heyeti ilk kez Ankara'da

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye’de temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T15:58+0300

2021-10-14T15:58+0300

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Taliban yönetimindeki Afganistan'dan Türkiye'ye ilk heyet geldi. Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanının VIP bölümünden çıkan Muttaki ve ekibi daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek konaklayacakları otele giriş yaptı.Muttaki'nin de aralarında olduğu 7 kişilik üst düzey heyet Ankara'da görüşmeler yapacak. Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelen heyet, bugün öğleden sonra Ankara'da Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek. Heyetin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile de bir görüşme yapması bekleniyor.Görüşmelerde Afganistan'daki son durumun yanı sıra Türkiye'nin Afganistan'a gerçekleştirdiği insani yardımlar, Taliban'ın Kabil Havalimanın işletilmesi için teknik destek talebi gibi başlıkların görüşülmesi bekleniyor.Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından bu Ankara'da yeni hükümetle yapılan ilk temas olacak. Bu ayrıca, Taliban'ın bir NATO ülkesine yaptığı ilk ziyaret oldu. Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahar Belhi, bugün yaptığı paylaşımda “Dışişleri Bakanı Mawlavi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki üst düzey bir heyet Türkiye'ye gitti. Üst düzey bir IEA heyeti, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya hareket etti. Heyet, üst düzey Türk yetkililerle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüşmelerde bulunacak” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları da heyetin gelişini doğrulamıştı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte bazı bakanlarla birlikte Kabil’e gitmeyi düşünüyoruz" demişti.Daha önce Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede 'Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini' söylemişti.

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