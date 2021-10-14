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Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili, Türkiye’ye geliyor
Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili, Türkiye’ye geliyor
Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye’de temaslarda bulunacak. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T10:34+0300
2021-10-14T11:39+0300
afganistan
taliban
dünya
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar’ın başkenti Doha’dan bir uçakla Türkiye'ye yola çıktı.Türkiye’ye öğleden sonra gelmesi beklenen Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.Dışişleri Sözcüsü Çavuşoğlu ile Davutoğlu'nu karıştırdıBununla beraber Muttaki'nin sözcüsü Abdulkahar Belhi, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eski Dışişleri Bakanı ve şimdiki Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun isimlerini karıştırdı.Sözcü, "Afganistan İslam Emirliği'nden üst düzey bir heyet, Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya yola çıktı. Heyet, üst düzey Türk yetkililerle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüşmeler yapacak" ifadelerini kullandı.Daha önce Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede 'Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini' söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211013/talibandan-ab-ve-abdye-mali-yaptirim-dayatirsaniz-siginmacilari-salarim-tehdidi-1049789840.html
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afganistan, taliban

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili, Türkiye’ye geliyor

10:34 14.10.2021 (güncellendi: 11:39 14.10.2021)
© AFP 2021 / HOSHANG HASHIMIEmirhan Muttaki
Emirhan Muttaki - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AFP 2021 / HOSHANG HASHIMI
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Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye’de temaslarda bulunacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar’ın başkenti Doha’dan bir uçakla Türkiye'ye yola çıktı.
Türkiye’ye öğleden sonra gelmesi beklenen Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.

Dışişleri Sözcüsü Çavuşoğlu ile Davutoğlu'nu karıştırdı

Bununla beraber Muttaki'nin sözcüsü Abdulkahar Belhi, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eski Dışişleri Bakanı ve şimdiki Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun isimlerini karıştırdı.
Sözcü, "Afganistan İslam Emirliği'nden üst düzey bir heyet, Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya yola çıktı. Heyet, üst düzey Türk yetkililerle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüşmeler yapacak" ifadelerini kullandı.
Daha önce Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede 'Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini' söylemişti.
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