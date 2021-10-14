https://tr.sputniknews.com/20211014/taliban-hukumetinin-disisleri-bakan-vekili-turkiyede-gorusmelerde-bulunacak-1049809794.html

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili, Türkiye’ye geliyor

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili, Türkiye’ye geliyor

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye’de temaslarda bulunacak. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T10:34+0300

2021-10-14T10:34+0300

2021-10-14T11:39+0300

afganistan

taliban

dünya

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar’ın başkenti Doha’dan bir uçakla Türkiye'ye yola çıktı.Türkiye’ye öğleden sonra gelmesi beklenen Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.Dışişleri Sözcüsü Çavuşoğlu ile Davutoğlu'nu karıştırdıBununla beraber Muttaki'nin sözcüsü Abdulkahar Belhi, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eski Dışişleri Bakanı ve şimdiki Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun isimlerini karıştırdı.Sözcü, "Afganistan İslam Emirliği'nden üst düzey bir heyet, Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya yola çıktı. Heyet, üst düzey Türk yetkililerle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüşmeler yapacak" ifadelerini kullandı.Daha önce Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede 'Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini' söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211013/talibandan-ab-ve-abdye-mali-yaptirim-dayatirsaniz-siginmacilari-salarim-tehdidi-1049789840.html

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