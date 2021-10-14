Özcan’dan TRT’ye: Köroğlu’nun adını Türk düşmanlarıyla yan yana getirmek Bolu halkına hakarettir

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Teşkilat' dizisine yeni bir karakter katıldı. 'Türk düşmanı' olan yeni karakterin ismiyse 'Köroğlu'. Ancak karakterin ismi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tepkisine neden oldu. Geçmişte halk ozanı Köroğlu'nun Bolu'da yaşadığına dikkat çeken Özcan, TRT Genel Müdürlüğü’ne bir mektup gönderdi. Özcan mektubunda, "Köroğlu’nun adını Türk düşmanlarıyla, vatan hainleriyle iş tutan bir karakterle yan yana getirmek Bolu halkına hakarettir" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TRT ekranlarında yayınlanan 'Teşkilat' dizisindeki Köroğlu karakteri için TRT Genel Müdürlüğü'ne mektup gönderdi. Özcan "Köroğlu’nun adını Türk düşmanlarıyla, vatan hainleriyle iş tutan bir karakterle yan yana getirmek Bolu halkına hakarettir" dedi.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Teşkilat' dizisine yeni bir karakter katıldı.
'Türk düşmanı' olan yeni karakterin ismiyse 'Köroğlu'. Ancak karakterin ismi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tepkisine neden oldu.
Geçmişte halk ozanı Köroğlu'nun Bolu'da yaşadığına dikkat çeken Özcan, TRT Genel Müdürlüğü’ne bir mektup gönderdi. Özcan mektubunda, "Köroğlu’nun adını Türk düşmanlarıyla, vatan hainleriyle iş tutan bir karakterle yan yana getirmek Bolu halkına hakarettir" dedi.