https://tr.sputniknews.com/20211014/tanju-ozcandan-trtye-teskilat-mektubu-1049822047.html

Özcan’dan TRT’ye: Köroğlu’nun adını Türk düşmanlarıyla yan yana getirmek Bolu halkına hakarettir

Özcan’dan TRT’ye: Köroğlu’nun adını Türk düşmanlarıyla yan yana getirmek Bolu halkına hakarettir

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TRT ekranlarında yayınlanan 'Teşkilat' dizisindeki Köroğlu karakteri için TRT Genel Müdürlüğü'ne mektup gönderdi. Özcan... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T15:41+0300

2021-10-14T15:41+0300

2021-10-14T16:01+0300

yaşam

trt

bolu

dizi

teşkilat

çekim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1045075152_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aa677b5fcf8cdfc5dfa62d314dd813f8.jpg

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Teşkilat' dizisine yeni bir karakter katıldı. 'Türk düşmanı' olan yeni karakterin ismiyse 'Köroğlu'. Ancak karakterin ismi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tepkisine neden oldu. Geçmişte halk ozanı Köroğlu'nun Bolu'da yaşadığına dikkat çeken Özcan, TRT Genel Müdürlüğü’ne bir mektup gönderdi. Özcan mektubunda, "Köroğlu’nun adını Türk düşmanlarıyla, vatan hainleriyle iş tutan bir karakterle yan yana getirmek Bolu halkına hakarettir" dedi.

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trt, bolu, dizi, teşkilat, çekim