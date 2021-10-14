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TBMM Başkanı Şentop: Bugün zaten güçlendirilmiş bir yürütme var
TBMM Başkanı Şentop: Bugün zaten güçlendirilmiş bir yürütme var
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, güçlendirilmiş parlamenter sistemin yürütmeyi güçlü hale getiren bir sistem olduğunu belirterek, "Hükümetin getirdiği kararların... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T22:01+0300
2021-10-14T22:01+0300
politika
tbmm
mustafa şentop
anayasa
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Açılışta konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin sayılar itibarıyla dünyada üniversite öğretimi bakımından çok iyi bir yere sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, "Üniversitelerin açıldığı bu dönemde bazı tespitler yapmakta fayda var. Türkiye'de 131'i devlet, 78'i de vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 209 üniversitemiz var. Türkiye üniversite sayısı itibarıylla dünyada 15'inci sırada yer alıyor. Üniversitelerimizde toplam 8 milyon 400 bin öğrencimiz var. Bu nüfusumuzun yüzde 10'u ediyor. Dünyadaki toplam üniversite öğrencileri içerisinde Türkiye'deki öğrencilerin sayısını oranladığımız takdirde de yüzde 4 civarında bir orana sahibiz. Bu verdiğim sayılar ve oranlar, Türkiye'nin sayılar itibarıyla dünyada üniversite öğretimi bakımından çok iyi bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Ankara'da 22 üniversite var, 300 bin civarında üniversite öğrencisi yaşıyor. Bu sayıların, bu verilerin bilimsel anlamda bir niteliğe dönüşmesi gerekiyor" dedi.'Anayasa fetişizmi'Yeni anayasa tartışmalarından ve hükümet sistemiyle ilgili de konuşan Şentop, ''Bir bakıyoruz 'yeni anayasaya ihtiyaç yoktur, bu anayasa yeterlidir' diyen yok. Herkes 'Türkiye'de yeni bir anayasa yapılmalıdır' diyor. Hala o noktadayız. Tabi bu bunun tarihi eski. Ve biz her zaman aslında yeni bir anayasa yaparak, Türkiye'deki birçok sorunu çözebileceğimizi düşünmüşüz. Bu da belki bir anayasa fetişizmi diyebiliriz. Bu Türkiye'de ilginç bir şekilde var. Kanuni Esasi tartışmaları yapılırken de öyleydi. Yani biz anayasayı bir anayasa yapmak için yapmıyoruz aslında. Anayasayı çoğu zaman yüz yıldan fazla bir zamandır bütün siyasi ve toplumsal sorunlarımızı çözebilecek bir sihirli metin olarak görüyoruz. Böyle bir metin üzerinden tartışma yapıyoruz. Sağlıklı tatışma yürütebilmemiz için anayasanın zihinlerimizde bir hukuk metni olarak, bir siyaset metni olarak yerli yerine oturtulması lazım'' diye konuştu.
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tbmm, mustafa şentop, anayasa

TBMM Başkanı Şentop: Bugün zaten güçlendirilmiş bir yürütme var

22:01 14.10.2021
© DHAMustafa Şentop
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© DHA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, güçlendirilmiş parlamenter sistemin yürütmeyi güçlü hale getiren bir sistem olduğunu belirterek, "Hükümetin getirdiği kararların Meclis'ten daha kolay geçmesini sağlayan öneriler içeren bir modeldir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, parlamentoyu güçlendiren değil, hükümeti, yürütmeyi güçlendiren bir sistemdir" dedi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Açılışta konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin sayılar itibarıyla dünyada üniversite öğretimi bakımından çok iyi bir yere sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, "Üniversitelerin açıldığı bu dönemde bazı tespitler yapmakta fayda var. Türkiye'de 131'i devlet, 78'i de vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 209 üniversitemiz var. Türkiye üniversite sayısı itibarıylla dünyada 15'inci sırada yer alıyor. Üniversitelerimizde toplam 8 milyon 400 bin öğrencimiz var. Bu nüfusumuzun yüzde 10'u ediyor. Dünyadaki toplam üniversite öğrencileri içerisinde Türkiye'deki öğrencilerin sayısını oranladığımız takdirde de yüzde 4 civarında bir orana sahibiz. Bu verdiğim sayılar ve oranlar, Türkiye'nin sayılar itibarıyla dünyada üniversite öğretimi bakımından çok iyi bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Ankara'da 22 üniversite var, 300 bin civarında üniversite öğrencisi yaşıyor. Bu sayıların, bu verilerin bilimsel anlamda bir niteliğe dönüşmesi gerekiyor" dedi.

'Anayasa fetişizmi'

Yeni anayasa tartışmalarından ve hükümet sistemiyle ilgili de konuşan Şentop, ''Bir bakıyoruz 'yeni anayasaya ihtiyaç yoktur, bu anayasa yeterlidir' diyen yok. Herkes 'Türkiye'de yeni bir anayasa yapılmalıdır' diyor. Hala o noktadayız. Tabi bu bunun tarihi eski. Ve biz her zaman aslında yeni bir anayasa yaparak, Türkiye'deki birçok sorunu çözebileceğimizi düşünmüşüz. Bu da belki bir anayasa fetişizmi diyebiliriz. Bu Türkiye'de ilginç bir şekilde var. Kanuni Esasi tartışmaları yapılırken de öyleydi. Yani biz anayasayı bir anayasa yapmak için yapmıyoruz aslında. Anayasayı çoğu zaman yüz yıldan fazla bir zamandır bütün siyasi ve toplumsal sorunlarımızı çözebilecek bir sihirli metin olarak görüyoruz. Böyle bir metin üzerinden tartışma yapıyoruz. Sağlıklı tatışma yürütebilmemiz için anayasanın zihinlerimizde bir hukuk metni olarak, bir siyaset metni olarak yerli yerine oturtulması lazım'' diye konuştu.
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