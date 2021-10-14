https://tr.sputniknews.com/20211014/trabzonsporlu-bakasetas-burada-insanlar-nedensiz-sinirlenebiliyor-bence-hava-durumuyla-ilgili-1049819523.html

Trabzonsporlu Bakasetas: Burada insanlar nedensiz sinirlenebiliyor, bence hava durumuyla ilgili

Trabzonsporlu Bakasetas: Burada insanlar nedensiz sinirlenebiliyor, bence hava durumuyla ilgili

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Bakasetas, "Buradaki insanlarla benzer özelliklere sahibim. Örneğin burada insanlar normalden biraz daha hızlı... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T14:35+0300

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trabzonspor

spor

anastasios bakasetas

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Trabzonspor'un golcü futbolcusu Anastasios Bakasetas, kulüp dergisinin yeni sayısına bir röportaj verdi.Anastasios Bakasetas, "Bu sezon iyi bir kadromuz var ve şampiyonluğu yaşamak, taraftarımıza bu sevinci yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı."Ben limitlerimi zorlamayı seven bir futbolcuyum" diyen golcü oyuncu, "Burada başarılar elde ettikten sonra kulübün ilgisini çeken bir teklif gelirse başka hayallerimi yaşamak için çaba gösteririm" dedi.Bakasetas, "Kulüple aramda bir bağ oluştu. Attığım ilk golün 61. dakikada gelmesi ve böyle bir sıcak ilişki kurabilmemizin karmadan kaynaklandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.‘Trabzon'daki insanlara benziyorum’Yunan golcü, "Buradaki insanlarla benzer özelliklere sahibim. Örneğin burada insanlar normalden biraz daha hızlı sinirlenebiliyorlar. Sinirlenecek bir neden olmasa bile bir anda çok sinirli olabiliyorlar. Bunun hava durumuyla ilgili olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.Bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 8 maça çıkan Yunan yıldız, 5 gol atıp 3 de asist yaparak 8 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı.

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trabzonspor, anastasios bakasetas