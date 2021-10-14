https://tr.sputniknews.com/20211014/turk-lirasi-rus-rublesi-karsisinda-rekor-duzeyde-deger-kaybetti---1049810475.html

Türk lirası, Rus rublesi karşısında rekor düzeyde değer kaybetti

Türk lirası, Rus rublesi karşısında rekor düzeyde değer kaybetti

Türk lirasının Rus rublesi karşısındaki değer kaybı rekor düzeye ulaştı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T10:51+0300

2021-10-14T10:51+0300

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13 Ekim’de kur 7.88 rubleye kadar düştü. Vedomosti’nin haberinde 13 Ekim’de Türk lirasının 7.88 rubleye kadar düştüğü aktarıldı. Refinitiv ve Rusya Merkez Bankası verilerine göre bu 1992’den beri kayda geçen en düşük rakam. Diğer yandan bu durum Türkiye’yi yabancılar için daha cazip hale getiriyor. Nitekim Ruslar Akdeniz kıyılarında aktif şekilde gayrimenkul satın alıyor. Rusların Türkiye’deki gayrimenkul alımları yıl içinde 1.5 kat arttı.

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2021

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ruble, dolar, türk lirası