Türk lirası, Rus rublesi karşısında rekor düzeyde değer kaybetti

13 Ekim’de kur 7.88 rubleye kadar düştü. Vedomosti’nin haberinde 13 Ekim’de Türk lirasının 7.88 rubleye kadar düştüğü aktarıldı. Refinitiv ve Rusya Merkez Bankası verilerine göre bu 1992’den beri kayda geçen en düşük rakam. Diğer yandan bu durum Türkiye’yi yabancılar için daha cazip hale getiriyor. Nitekim Ruslar Akdeniz kıyılarında aktif şekilde gayrimenkul satın alıyor. Rusların Türkiye’deki gayrimenkul alımları yıl içinde 1.5 kat arttı.
Refinitiv ve Rusya Merkez Bankası verilerine göre bu 1992’den beri kayda geçen en düşük rakam.
Diğer yandan bu durum Türkiye’yi yabancılar için daha cazip hale getiriyor. Nitekim Ruslar Akdeniz kıyılarında aktif şekilde gayrimenkul satın alıyor. Rusların Türkiye’deki gayrimenkul alımları yıl içinde 1.5 kat arttı.