https://tr.sputniknews.com/20211014/turkiyeden-beyruttaki-taraflara-itidal-cagrisi-1049832007.html

Türkiye'den Beyrut'taki taraflara itidal çağrısı

Türkiye'den Beyrut'taki taraflara itidal çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Beyrut'ta göstericilerin üzerine ateş açılmasına ilişkin "Benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Lübnanlı tüm tarafları itidale ve... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

lübnan

beyrut

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tadüzenlenen gösteri sırasında yaşanan şiddet olaylarına taraflara itidal çağrısında bulundu.Bakanlıktan, yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Beyrut’ta bugün düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından göstericilerin üzerine ateş açılması sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.Bu vahim hadisenin sorumlularının biran önce yakalanarak adalet önüne çıkartılmalarını temenni ediyor, benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Lübnanlı tüm tarafları itidale ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya davet ediyoruz."

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türkiye, lübnan, beyrut, dışişleri bakanlığı