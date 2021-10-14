https://tr.sputniknews.com/20211014/tuzlada-yagmurun-ardindan-caddeyi-kopuk-kapladi-1049817846.html

Tuzla'da yağmurun ardından caddeyi köpük kapladı

Tuzla'da yağmurun ardından caddeyi köpük kapladı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Tuzla'da caddeyi kaplayan köpük çevrede endişe yarattı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T14:00+0300

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yaşam

istanbul

yağmur

tuzla

köpük

kimyasal

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İstanbul'da salı günü öğleden sonra etkili olan yağmurun ardından Tuzla Demokrasi Caddesi köpük içinde kaldı. Yoldan geçen araçların da etkisiyle köpükler etrafa yayıldı. Cadde adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Yoldan otomobilleriyle geçen sürücüler beyaza bürünen yolu cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Kimi vatandaşlar durumdan endişelenirken, bir süre sonra belediye ekipleri caddeye gelerek köpükleri temizledi. Ekipler yolda oluşan maddenin ne olduğunu belirlemek için köpükten numune aldı.Caddede dükkanı bulunan Halil Can Develi, "Saat 15.00 civarında yolda yoğun bir köpüklenme yaşandı. Biz ilk başta sabun olduğundan şüphelenmiştik. Ama araçlar geçerken hiçbir kayma yaşanmadı. Birkaç saat sonra belediye tarafından çalışma yapılarak temizlendi. Açıkçası o maddenin ne olduğunu halk olarak merak ediyoruz kimyasal bir madde miydi yoksa sabun muydu" dedi.

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istanbul, yağmur, tuzla, köpük, kimyasal