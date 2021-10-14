https://tr.sputniknews.com/20211014/uluslararasi-uzay-istasyonunda-yapilan-film-cekimlerinin-buyuk-bir-kismi-tamamlandi-1049830944.html

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılan film çekimlerinin büyük bir kısmı tamamlandı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılan film çekimlerinin büyük bir kısmı tamamlandı

Uzayda çekilen ilk film olacak 'Vızov'un (Sınanma) çekim ekibinin, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) yapılması planlanan çekimlerin büyük bir kısmını... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T20:08+0300

2021-10-14T20:08+0300

2021-10-14T20:08+0300

yaşam

sinema

uzay

roscosmos

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vızov

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, çekim ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) yapılması planlanan çekimlerin büyük bir kısmını tamamladığı belirtildi.Açıklamada, “Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 65. uzun vadeli sefer ekibi çalışmalarına devam ediyor. bilimsel ve eğitici proje ‘Vızov’ çerçevesinde gelecekteki filme ait içeriklerin çoğu çekildi” ifadelerine yer verildi.Soyuz MS-18 uzay aracının mürettebatının da 17 Ekim’de yapılacak kalkış için aktif hazırlık içinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Roscosmos kozmonotu Oleg Novitskiy’in yanı sıra uzay uçuşunun katılımcıları Klim Şipenko ve Yuliya Peresild, Sokol KV-2 uzay giysilerini inceledi, uçuş veri dosyalarını kontrol etti, ayrıca Dünya'ya geri gönderilecek olan kargoların paketlemesini yapmaya devam ediyor” denildi.Roscosmos bünyesindeki Makine Yapım Merkez Araştırma Enstitüsü (TSNİİmaş) Uçuş Kontrol Merkezi’nin ilk verilerine göre Soyuz MS-18 aracı ile UUİ’nin Rusya’ya ait kısmındaki Nauka modülü arasındaki geçiş kapaklarının 17 Ekim tarihinde, Moskova saatiyle 00.45 ila 01.01 (TSİ ile aynı) arasında kapatılması planlanıyor. Uzay aracı ile UUİ’nin 04.14’te birbirilerinden ayrılması, 07.36’da ise iniş kapsülünün Kazakistan’a iniş yapması bekleniyor.Aktris Yuliya Peresild, yönetmen Klim Şipenko ve Rus kozmonot Anton Şkaplerov, 5 Ekim’de Soyuz MS-19 uzay aracı ile UUİ’ye gelmişti. Mürettebat, 17 Ekim’de Dünya’ya dönmeyi planlıyor.Vızov filmi, bir kozmonotun hayatını kurtarmak için bir ay gibi kısa sürede eğitilip UUİ’ye gönderilen bir kadın cerrahın hikayesini anlatıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211004/roscosmos-uzayda-cekilecek-ilk-filmin-ekibine-ucus-izni-verildi--1049505410.html

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sinema, uzay, roscosmos, film, vızov