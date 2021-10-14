https://tr.sputniknews.com/20211014/umit-ozdagdan-nagehan-alciya-ben-sizi-turkiyede-toplumsal-gerilimin-mimarlarindan-biri-goruyorum-1049810964.html

Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya: Ben sizi Türkiye'de toplumsal gerilimin mimarlarından biri görüyorum

Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya: Ben sizi Türkiye'de toplumsal gerilimin mimarlarından biri görüyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nagehan Alçı'ya "Ben sizi son 10 senede, Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından biri olarak görüyorum" diye... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

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Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ, Habertürk'te katıldığı bir programda Nagehan Alçı tarafından yöneltilen soruya "Ben sizi son 10 senede, Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından biri olarak görüyorum" diyerek yanıt verdi.Nagehan Alçı, Özdağ'a "Toplumsal gerilim çok artarsa, karşılıklı seçim atmosferinde çatışmalar başlayabilir. O yüzden 'Muhalefet parlamenter sisteme geçmek istiyorsa bir şekilde iktidarı ikna etmeli, birlikte oturarak parlamenter sisteme geçişin yolu aranmalı' demiştim. Siz de parti programınıza çok güçlü bir şekilde parlamenter sisteme geçişi yazdınız. Dolayısıyla sizin sistem değişikliğiyle ilgili nasıl bir yol haritanız var?" sorusunu iletti.'Galiba tehlikeli bir oyun oynadığınızı siz de gördünüz'Soruya yanıt veren Özdağ ise şu ifadeleri kullandı:

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ak parti, chp, mhp, ümit özdağ, politika, nagehan alçı, zafer partisi