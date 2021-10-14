Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211014/universite-yonetiminin-seks-isciligi-yapacaklar-icin-yayinladigi-tavsiyelere-tepkiler-buyuyor-1049788655.html
Üniversite yönetiminin seks işçiliği yapacaklar için yayınladığı tavsiyelere tepkiler büyüyor
Üniversite yönetiminin seks işçiliği yapacaklar için yayınladığı tavsiyelere tepkiler büyüyor
Leicester Üniversitesi, "Seks işçiliği dünya çapındaki tüm üniversitelerde mevcut olan bir gerçektir'' dedi, öğrencilere desteğini açıkladı. Üniversite... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T10:03+0300
2021-10-14T10:03+0300
yaşam
ingiltere
üniversite
seks işçiliği
yasal işlem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103768/12/1037681255_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_ffd99dbb0a78098ed861b99f4071f907.jpg
İngiltere'de Leicester Üniversitesi yönetiminin geçen yıl seks işçisi öğrencileri desteklediğini bildiren ve kurumun seks işçiliği politikasına yönelik yayınladığı çevrimiçi yönerge, tartışmalara neden oldu. Üniversitenin yayınladığı yönergelerde hangi seks endüstrisi hizmetinin yasal ve hangilerinin yasa dışı olduğu belirtildi. Soyunma, cinsel tatmin için telefon görüşmesi, internetten iç çamaşırı satışı ve çeşitli rol fantezilerinin yasal; sokakta seks talep etmenin, genelev yönetmenin ve başka bir seks işçisi ile bina paylaşmanın ise yasak olduğu vurgulandı. Yönergede aynı şekilde üniversite personeline yönelik bir yol haritası da çizilerek, öğrencilere yaklaşımları konusunda tavsiyeler verildi. Personele, yetişkin eğlence endüstrisinin belirli terminolojisine ve yasal bağlamının farkında olmaları söylenirken, ‘yadırganma ve damgalanma’ gibi kaygılar ve riskler nedeniyle gizliliğin önemine dikkat çekildi.İngiliz Daily Mail sitesinde yer alan habere göre, Leicester Üniversitesi’nin hazırladığı belgenin ardından yaklaşık 10 bin kişi de change.org üzerinden haziran ayında başlatılan imza kampanyasına katılarak yönergenin geri çekilmesini talep etti. Üniversite yönetiminin Birleşik Krallık’taki tüm üniversitelere seks işçiliğini yaymayı amaçladığını iddia etti. Leicester Üniversitesi Sicil Memuru ve Sekreteri Geoff Green, "Bazı öğrencilerin çeşitli nedenlerle farklı türde seks işçiliği yapmaya karar verebileceğinin farkındayız. Bu durum dünya çapındaki tüm üniversitelerde mevcut olan bir gerçektir” dedi. Çalışan ya da çalışmayan her bir öğrencinin güvenliği ve refahını öncelediklerini belirten Green, bu çalışma için hazırladıkları programda 60’ı aşkın üniversitedeki bine yakın kişinin göreve başladıklarını bildirdi.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103768/12/1037681255_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_aaf41b918fa6bffa1a7ca79744d04cc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, üniversite, seks işçiliği, yasal işlem

Üniversite yönetiminin seks işçiliği yapacaklar için yayınladığı tavsiyelere tepkiler büyüyor

10:03 14.10.2021
© AP Photo / Peter DejongAmsterdam Red Light District
Amsterdam Red Light District - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Peter Dejong
Abone ol
Leicester Üniversitesi, "Seks işçiliği dünya çapındaki tüm üniversitelerde mevcut olan bir gerçektir'' dedi, öğrencilere desteğini açıkladı. Üniversite, sokakta seks teklif etmek ve genelev yönetmek gibi 'yasa dışı' addettiği alanları da sıraladı. Uygulamaya karşı başlatılan kampanyada ise imza sayısı 10 bini aştı.
İngiltere'de Leicester Üniversitesi yönetiminin geçen yıl seks işçisi öğrencileri desteklediğini bildiren ve kurumun seks işçiliği politikasına yönelik yayınladığı çevrimiçi yönerge, tartışmalara neden oldu. Üniversitenin yayınladığı yönergelerde hangi seks endüstrisi hizmetinin yasal ve hangilerinin yasa dışı olduğu belirtildi. Soyunma, cinsel tatmin için telefon görüşmesi, internetten iç çamaşırı satışı ve çeşitli rol fantezilerinin yasal; sokakta seks talep etmenin, genelev yönetmenin ve başka bir seks işçisi ile bina paylaşmanın ise yasak olduğu vurgulandı.
Yönergede aynı şekilde üniversite personeline yönelik bir yol haritası da çizilerek, öğrencilere yaklaşımları konusunda tavsiyeler verildi. Personele, yetişkin eğlence endüstrisinin belirli terminolojisine ve yasal bağlamının farkında olmaları söylenirken, ‘yadırganma ve damgalanma’ gibi kaygılar ve riskler nedeniyle gizliliğin önemine dikkat çekildi.
İngiliz Daily Mail sitesinde yer alan habere göre, Leicester Üniversitesi’nin hazırladığı belgenin ardından yaklaşık 10 bin kişi de change.org üzerinden haziran ayında başlatılan imza kampanyasına katılarak yönergenin geri çekilmesini talep etti. Üniversite yönetiminin Birleşik Krallık’taki tüm üniversitelere seks işçiliğini yaymayı amaçladığını iddia etti.
Leicester Üniversitesi Sicil Memuru ve Sekreteri Geoff Green, "Bazı öğrencilerin çeşitli nedenlerle farklı türde seks işçiliği yapmaya karar verebileceğinin farkındayız. Bu durum dünya çapındaki tüm üniversitelerde mevcut olan bir gerçektir” dedi. Çalışan ya da çalışmayan her bir öğrencinin güvenliği ve refahını öncelediklerini belirten Green, bu çalışma için hazırladıkları programda 60’ı aşkın üniversitedeki bine yakın kişinin göreve başladıklarını bildirdi.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:07Mehmet Barlas: Dolar yükseldikçe moraller düşüyor
10:04AK Partili Göksu: TÜGVA’ya ve Ensar’a çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz
10:03Taksim'de polis denetimi esnasında küfreden kadın: 'Polise değil taksiciye küfrettim'
10:03Üniversite yönetiminin seks işçiliği yapacaklar için yayınladığı tavsiyelere tepkiler büyüyor
09:50ABD'de bir kadın havaalanında çıplak gezerek insanlara 'Nerelisin?' diye sordu
09:46Zirveyi 9.18'in üzerine taşıyan dolar/TL'de son durum
09:44Politico: ABD, Biden döneminde Kuzey Akım-2’yle ilgili yaptırım planlamıyor
09:30Nike'ın 'Just do it' sloganının mucidi hayatını kaybetti
09:29Selvi: Kılıçdaroğlu tanıklık yapacak mı?
09:25CHP’li Özel: Bir kişinin inadı, ülkemizi ekonomik krizle baş başa bıraktı
09:14Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylemişti: Birkaç metre sürükleyip üzerinden geçtiği ortaya çıktı
09:10Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'günaydın'lı aşı çağrısı
08:46İstanbul için iklim senaryosu: Isınma sürerse, deniz sahilleri yutacak
08:02Yeni Şafak yazarı: Elektrik ve doğalgaz maliyetleri konusunda Avrupa’dan çok daha iyi durumdayız
07:55Kanadalı papaz çocuk pornografisi suçundan hapse mahkum oldu
07:52Dünya rekortmeni Kenyalı atlet evinde ölü bulundu, kayıp eşi cinayet zanlısı
07:42Otomotiv sektöründe en çok yaşanan sorunlar açıklandı
07:35ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölümler rekor kırdı
07:30İstanbul'daki asayiş uygulaması: Aranan 405 şüpheli yakalandı
07:13La Palma'da yanardağ patlaması: Külden tepeler oluştu