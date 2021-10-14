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https://tr.sputniknews.com/20211014/unlu-yonetmen-wes-anderson-tren-tasarladi-1049804859.html
Ünlü yönetmen Wes Anderson tren tasarladı
Ünlü yönetmen Wes Anderson tren tasarladı
Wes Anderson bu defa filmdeki bir treni değil, gerçek bir treni tasarladı. Eskiden Orient Express olan Belmond trenini tasarlayan Anderson, trene filmlerinde... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T02:21+0300
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yaşam
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ABD'li film yapımcısı ve yönetmen Wes Anderson, bir Belmond İngiliz Pullman treninin içini tasarladı. Anderson proje hakkında basın bülteninde “Trenleri seviyorum. Filmlerimde sık sık tren kompartımanları ve vagonlar tasarlama şansım oldu. Ayrıca zamanımıza çok uygun ancak nesli tükenmekte olan bir seyahat türü” dedi.Wes Anderson tarafından tasarlanan tren, 13 Ekim Çarşamba günü Londra’nın Victoria İstasyonu’ndan ilk yolculuğunu kişi başı 544 dolara başlayan biletlerle yapacak.
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tren, wes anderson

Ünlü yönetmen Wes Anderson tren tasarladı

02:21 14.10.2021
© DHAABD'li film yapımcısı ve yönetmen Wes Anderson
ABD'li film yapımcısı ve yönetmen Wes Anderson - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© DHA
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Wes Anderson bu defa filmdeki bir treni değil, gerçek bir treni tasarladı. Eskiden Orient Express olan Belmond trenini tasarlayan Anderson, trene filmlerinde olduğu gibi kendi tarzını yansıtmayı ihmal etmedi.
ABD'li film yapımcısı ve yönetmen Wes Anderson, bir Belmond İngiliz Pullman treninin içini tasarladı.
Anderson proje hakkında basın bülteninde “Trenleri seviyorum. Filmlerimde sık sık tren kompartımanları ve vagonlar tasarlama şansım oldu. Ayrıca zamanımıza çok uygun ancak nesli tükenmekte olan bir seyahat türü” dedi.
Wes Anderson tarafından tasarlanan tren, 13 Ekim Çarşamba günü Londra’nın Victoria İstasyonu’ndan ilk yolculuğunu kişi başı 544 dolara başlayan biletlerle yapacak.
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