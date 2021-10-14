https://tr.sputniknews.com/20211014/unlu-yonetmen-wes-anderson-tren-tasarladi-1049804859.html

Ünlü yönetmen Wes Anderson tren tasarladı

Ünlü yönetmen Wes Anderson tren tasarladı

Wes Anderson bu defa filmdeki bir treni değil, gerçek bir treni tasarladı. Eskiden Orient Express olan Belmond trenini tasarlayan Anderson, trene filmlerinde... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T02:21+0300

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yaşam

tren

wes anderson

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ABD'li film yapımcısı ve yönetmen Wes Anderson, bir Belmond İngiliz Pullman treninin içini tasarladı. Anderson proje hakkında basın bülteninde “Trenleri seviyorum. Filmlerimde sık sık tren kompartımanları ve vagonlar tasarlama şansım oldu. Ayrıca zamanımıza çok uygun ancak nesli tükenmekte olan bir seyahat türü” dedi.Wes Anderson tarafından tasarlanan tren, 13 Ekim Çarşamba günü Londra’nın Victoria İstasyonu’ndan ilk yolculuğunu kişi başı 544 dolara başlayan biletlerle yapacak.

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2021

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tren, wes anderson