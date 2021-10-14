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https://tr.sputniknews.com/20211014/vergi-usul-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1049833010.html
Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T21:35+0300
2021-10-14T21:35+0300
2021-10-14T22:22+0300
türkiye
tbmm
vergi
kanun teklifi
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Kabul edilen düzenlemeye göre, 'küçük esnaf' olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde edenler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak.Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek.
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tbmm, vergi, kanun teklifi
Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi 21:35 14.10.2021 (güncellendi: 22:22 14.10.2021)
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Kabul edilen düzenlemeye göre, 'küçük esnaf' olarak ifade edilen ve
850 bin civarında olan mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde edenler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek.