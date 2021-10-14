https://tr.sputniknews.com/20211014/vergi-usul-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1049833010.html

Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T21:35+0300

2021-10-14T21:35+0300

2021-10-14T22:22+0300

türkiye

tbmm

vergi

kanun teklifi

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Kabul edilen düzenlemeye göre, 'küçük esnaf' olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde edenler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak.Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek.

türkiye

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tbmm, vergi, kanun teklifi