Videolarını paylaşarak ün kazandığı yavru domuzu 'yiyen' YouTuber, ölüm tehditleri alıyor

ABD merkezli Vice News'in haberine göre, Japonya'da yavru bir domuzun günlük yaşantısına dair 100 gün boyunca paylaşımlar yapan ve paylaştığı videolarla ünlenen bir YouTuber, 100 günün sonunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu."100 gün sonra yenen domuz" başlıklı hesap üzerinden yaptığı paylaşımda yavru bir domuzu pişirilmiş halde gösteren YouTuber, takipçileri tarafından zalimlikle ve canilikle suçlandı. "Kalbi" isimli domuzun "100 gün boyunca kendisini nihayetinde yiyecek olan kişi tarafından büyütüldüğünü" söyleyen takipçileri, videoları milyonlarca izlenme yakalayan YouTuber'a ölüm tehditleri dahi gönderdi.Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Amacının insanların tükettiği hayvanlar hakkında düşünmesini sağlamak olduğunu belirten YouTuber, pişirilmiş olan domuzun Kalbi değil, bir başka domuz olduğunu açıkladı.Güvenlik gerekçesiyle ismini saklayan YouTuber, insanların süpermarketlerde satın aldıkları etin bir hayvanın kurban edildiği gerçeği üzerine düşünmesini istediğini, videolarıyla tüketilen her hayvanın aslında Kalbi kadar sevimli hayvanlar olduğunun düşünülmesini amaçladığını belirterek, "Et yemenin sonuçları üzerine konuştuklarımız dikkat çekmiyor. Mesajın yerine ulaşması için insanların önce bunu görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bazı izleyicilerin, pişirilmiş olan hayvanın Kalbi olmadığını öğrendikten sonra 'rahatlaması', tam da işaret edilen durumu ortaya koydu. Ancak bir başka kesim ise bu video serisinin insanlara karşı psikolojik şiddet içerdiği görüşünde. Uzmanlar bazı insanların bu izlediklerini kaldıramayacağını ve travmatik sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.
Japonya'da yavru bir domuzu sahiplenerek domuza dair yayınladığı videolarla ün kazanan bir YouTuber'ın 100 günün sonunda pişmiş bir domuz fotoğrafı paylaşması, takipçilerinin öfkesine neden oldu.
ABD merkezli Vice News'in haberine göre, Japonya'da yavru bir domuzun günlük yaşantısına dair 100 gün boyunca paylaşımlar yapan ve paylaştığı videolarla ünlenen bir YouTuber, 100 günün sonunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
"100 gün sonra yenen domuz" başlıklı hesap üzerinden yaptığı paylaşımda yavru bir domuzu pişirilmiş halde gösteren YouTuber, takipçileri tarafından zalimlikle ve canilikle suçlandı. "Kalbi" isimli domuzun "100 gün boyunca kendisini nihayetinde yiyecek olan kişi tarafından büyütüldüğünü" söyleyen takipçileri, videoları milyonlarca izlenme yakalayan YouTuber'a ölüm tehditleri dahi gönderdi.
Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Amacının insanların tükettiği hayvanlar hakkında düşünmesini sağlamak olduğunu belirten YouTuber, pişirilmiş olan domuzun Kalbi değil, bir başka domuz olduğunu açıkladı.
Güvenlik gerekçesiyle ismini saklayan YouTuber, insanların süpermarketlerde satın aldıkları etin bir hayvanın kurban edildiği gerçeği üzerine düşünmesini istediğini, videolarıyla tüketilen her hayvanın aslında Kalbi kadar sevimli hayvanlar olduğunun düşünülmesini amaçladığını belirterek, "Et yemenin sonuçları üzerine konuştuklarımız dikkat çekmiyor. Mesajın yerine ulaşması için insanların önce bunu görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Bazı izleyicilerin, pişirilmiş olan hayvanın Kalbi olmadığını öğrendikten sonra 'rahatlaması', tam da işaret edilen durumu ortaya koydu. Ancak bir başka kesim ise bu video serisinin insanlara karşı psikolojik şiddet içerdiği görüşünde. Uzmanlar bazı insanların bu izlediklerini kaldıramayacağını ve travmatik sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.