https://tr.sputniknews.com/20211014/wsj-abd-afganistandan-tahliyeleri-yil-sonuna-dogru-yeniden-baslatacak-1049830000.html

WSJ: ABD, Afganistan’dan tahliyeleri yıl sonuna doğru yeniden başlatacak

WSJ: ABD, Afganistan’dan tahliyeleri yıl sonuna doğru yeniden başlatacak

The Wall Street Journal (WSJ), ABD Dışişleri Bakanlığının, Afganistan’dan tahliye seferlerini bu yılın sonuna doğru yeniden başlatmayı planladığını belirtti. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T19:49+0300

2021-10-14T19:49+0300

2021-10-14T19:53+0300

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tahliye

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir çalışanı WSJ’ye açıklamasında, “Dokümantasyon ve lojistik anlamında, gerekli şartları sağladığımızda yeniden seferler düzenlemeye başlayacağız” ifadesini kullandı.Kaynak, tahliyelerin yeniden başlayacağı kesin tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.ABD’nin, başta Katar üzerinden olmak üzere haftada birkaç sefer organize edebileceği tahmin ediliyor. Tahliye programının ABD vatandaşlarını, ABD’de oturma iznine sahip olanlar, aileleri ve yakınları, ABD Büyükelçiliği’nin Afganistan’da kalan çalışanları ve ABD vizesi almaya aday olan kişileri kapsayacağı dile getiriliyor.Daha önce CNN, ABD’nin bu hafta içinde Afganistan’dan tahliye seferlerinin büyük kısmını iptal ettiğini bildirmişti. Son seferin, 11 Ekim’de düzenlendiği belirtilmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı, eylül ayında, Afganistan’da yaklaşık 200 Amerikalının kaldığını, bu kişilerin Afganistan’dan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Ağustos ayında, ABD ve müttefikleri Afganistan’dan 120 binden fazla kişi tahliye etmişti.

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