https://tr.sputniknews.com/20211014/yeni-safak-yazari-elektrik-ve-dogalgaz-maliyetleri-konusunda-avrupadan-cok-daha-iyi-durumdayiz-1049807687.html

Yeni Şafak yazarı: Elektrik ve doğalgaz maliyetleri konusunda Avrupa’dan çok daha iyi durumdayız

Yeni Şafak yazarı: Elektrik ve doğalgaz maliyetleri konusunda Avrupa’dan çok daha iyi durumdayız

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Türkiye'nin elektrik ve doğalgaz maliyetleri konusunda Avrupa’dan çok daha iyi durumda olduğunu söyledi ve "Toplam maliyetlerin... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T08:02+0300

2021-10-14T08:02+0300

2021-10-14T08:00+0300

ekonomi

doğalgaz

yeni şafak

fatura

mehmet acet

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Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, enerji piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında Türkiye’de elektrik ve doğalgaz faturalarının yarısının 'hükümet tarafından karşılandığını' öne sürdü. Avrupa’da elektrik, doğalgaz ve kömür fiyatlarında artış yaşandığını söyleyen Acet, “Elektrik ve doğalgaz maliyetleri konusunda Avrupa’dan çok daha iyi durumdayız” görüşünü savundu.Enerji fiyatlarındaki artışa pandemiyi sebep gösteren Acet, “Bu sonbaharda büyük ölçüde pandemiye bağlı gerekçeler nedeniyle üretim azalıp talep artınca enerji fiyatları fırladı” dedi. Acet, Avrupa’daki enerji fiyatları ile Türkiye’yi şöyle karşılaştırdı:“İtalya’da elektrik fiyatları, yılbaşına göre yüzde 274 artmış durumda. İspanya’da yüzde 234, Yunanistan’da yüzde 229, Bulgaristan’da yüzde 201, Almanya’da yüzde 183, Fransa’da yüzde 165, İngiltere’de yüzde 145 artmış durumda. Türkiye’de ise bu rakam yüzde 70.Şimdi de Avrupa’da doğalgaz borsalarındaki fiyatlardan iki tane örnek: Hollanda borsasında doğalgazın fiyatı yılbaşından bu yana tam yüzde 362 artış göstermiş durumda. İngiltere’de bu oran yüzde 285.”Enerji Bakanı Dönmez’in “Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz” sözlerini hatırlatan Acet, şöyle devam etti:"Yukarıda aktardığımız rakamlarda olduğu gibi, elektrik ve doğalgaz maliyetleri konusunda Avrupa’dan çok daha iyi durumdayız. Bir de toplam maliyetlerin aşağı yukarı yarısı hükümet politikası doğrultusunda halka yansıtılmıyor. Yılbaşından bu yana, doğalgaza toplamda yüzde 18 civarında zam yapıldı. Elektrikte ise, yüzde 21 civarında. Eğer maliyetler olduğu gibi faturalara yansıtılmış olsaydı, evlerimize gelen faturalar, muhtemelen iki katına çıkmış olacaktı."

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doğalgaz, yeni şafak, fatura, mehmet acet