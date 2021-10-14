Yeniden aday olan İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 'Feyzioğlu’nu değiştirmek tarihi görevimiz'

"Ben yaşım itibariyle darbeler dönemlerini gördüm. Geriye dönüp baktığınızda biz daha ağırlarını da yaşadık. Darbeler kendi hukuklarını yaratırlar o zamanlar baroların ve avukatların üzerine daha çok geldiler. İstanbul Barosu’nun kapısına o zamanlar mühür vurdular ama bütün bunlar avukatlar tarafından kırıldı ve avukatlar da görevlerini yapmaya devam ettiler. Bu ülkenin baroları gerçekten sesi kesilemeyecek umudun tükenmesini önleyen temel kurumsallıklardır. Umudu asla kaybetmemek gerekiyor. Yapılması gereken şeyi yapmak gerekiyor ve onun adı mücadeledir başka bir arayış içerisinde olmamak gerekiyor. Düşünün ki Türkiye otoriterleşiyor ve biz bu ülkenin hukukçuları olarak biliyoruz ki otoriterleşen Türkiye’nin sonuç olarak gitmeyi düşündükleri yer totaliter rejimlerdir ve totaliter rejimler de muhalefetsiz rejimlerdir. Türkiye oraya doğru götürülmeye çalışıyor. Ülkenin hukuk tarihini yazan İstanbul Barosu’nun tarihinde okuyabileceğiniz bir gerçeklik var ki o gerçek de Türkiye’nin darbecilerinin ülkeyi yönettiği dönemlerde bile sesini kısmamış olan baro, bu otoriterleşmeye giderek totoriterleşmeye doğru yönelmesini engelleyebildiler ve Türkiye’de kör topal da olsa demokrasinin yürümesini sağlayabildiler. Otoriterleşmenin bize verdiği en büyük yarar demokrasinin nimetlerini anlayabilmek. Bunlar sayesinde daha çok Atatürk’ü anlayabildiysek, bunlar sayesinde Cumhuriyet’in nimetlerini daha iyi anlayabildiysek şimdi bunlar sayesinde demokrasiyi anlayacağız. Türkiye hukuk devleti olacak ve bu konuda en ufak bir umutsuzluğa gerek yok."