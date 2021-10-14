Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211014/yunanistan-misirla-elektrik-temini-icin-anlasma-imzaladi-1049827638.html
Yunanistan, Mısır'la elektrik temini için anlaşma imzaladı
Yunanistan, Mısır'la elektrik temini için anlaşma imzaladı
Yunanistan-Mısır Elektrik Bağlantısı Mutabakat Muhtırası Atina'da imzalandı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T18:19+0300
2021-10-14T18:19+0300
dünya
yunanistan
mısır
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/1043207618_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4085f4727037f0191800a26ae913fbf9.jpg
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir ile Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, deniz altından döşenecek kablolar aracılığıyla yeşil enerji temin edileceği belirtildi.Açıklamada, anlaşmanın Yunanistan-Mısır arasındaki stratejik ilişkiyi derinleştiren bir adım olduğu, Yunanistan'ın enerji güvenliğine katkıda bulunduğu ifadesine yer verildi.Skrekas anlaşmanın, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa’daki jeopolitik rolünü artırdığını öne sürerek, "Bugünkü anlaşma bölgedeki refah ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi için belirleyici bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.Yunan basınında yer alan haberlerde, temelleri Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Haziran 2021'deki Mısır ziyareti sırasında atılan anlaşmanın Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunacağı ve Mısır'ın ihtiyaç fazlası enerji arzını Avrupa pazarına ulaştırma arzusunu da karşılayacağı ileri sürülüyor.
yunanistan
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/1043207618_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c5fbdc2619ee6a93ff295f8e9a40778.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, mısır, anlaşma

Yunanistan, Mısır'la elektrik temini için anlaşma imzaladı

18:19 14.10.2021
© REUTERS / COSTAS BALTASMısır lideri Sisi ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Mısır lideri Sisi ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / COSTAS BALTAS
Abone ol
Yunanistan-Mısır Elektrik Bağlantısı Mutabakat Muhtırası Atina'da imzalandı.
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir ile Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, deniz altından döşenecek kablolar aracılığıyla yeşil enerji temin edileceği belirtildi.
Açıklamada, anlaşmanın Yunanistan-Mısır arasındaki stratejik ilişkiyi derinleştiren bir adım olduğu, Yunanistan'ın enerji güvenliğine katkıda bulunduğu ifadesine yer verildi.
Skrekas anlaşmanın, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa’daki jeopolitik rolünü artırdığını öne sürerek, "Bugünkü anlaşma bölgedeki refah ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi için belirleyici bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.
Yunan basınında yer alan haberlerde, temelleri Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Haziran 2021'deki Mısır ziyareti sırasında atılan anlaşmanın Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunacağı ve Mısır'ın ihtiyaç fazlası enerji arzını Avrupa pazarına ulaştırma arzusunu da karşılayacağı ileri sürülüyor.
060001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:32Gaziantep'te öğretmenden öğrenciye 'gürültü' dayağı
19:07Newsweek: Beşar Esad dünya sahnesine geri döndü
19:06Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
19:02Geri sayım başladı: Şehirlerin sular altında kalmasını durdurmak mümkün mü?
18:49RDIF: Arjantin’deki araştırma, Sputnik Light aşısının takviye dozu olarak etkinliğini ortaya koydu
18:48Rus Dışişleri: Taliban heyeti istişarelere katılmak için önümüzdeki hafta Rusya'yı ziyaret edecek
18:43Çip krizi Renault'u da vurdu: Bursa'daki fabrika üretimde değişikliğe gidiyor
18:40Rusya: Suudi Arabistan’dan doğalgazda iş birliğini düşünme teklifi aldık
18:30Çin’de fenomen eski eşini takipçileri izlerken ateşe veren şahıs, idam cezasına çarptırıldı
18:29İletişim Başkanlığı: Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefine ilerlemeye devam edecektir
18:2618 yıllık eşini öldüren Bülent Cenikli'ye indirimsiz müebbet hapis
18:19Yunanistan, Mısır'la elektrik temini için anlaşma imzaladı
18:06Rusya kasımda dokuz ülke ile uçuşları yeniden başlatacak
18:04Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz
17:54Beykoz Çayırı’nı 'Millet Bahçesi'ne çevirecek karar onaylandı
17:272022 yılı bütçesi yarın açıklanacak
17:25Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşmenin ardından açıklama
17:25Sarıgül: Hiç kimse oy için 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalı
17:20ABD'de robot köpeğe sniper silahı monte edildi
17:12En geniş katılımlı araştırma: Aşının etkinliği 3 ila 6 ay sonra azalıyor, 3. doz gerekli