https://tr.sputniknews.com/20211014/zaharova-nulandin-ziyareti-sirasinda-sorunlarin-envanteri-yapildi-1049804615.html

Zaharova: Nuland’ın ziyareti sırasında sorunların envanteri yapıldı

Zaharova: Nuland’ın ziyareti sırasında sorunların envanteri yapıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland’ın Moskova ziyareti sırasında, çözümü olmadan ileriye dönük hareketin mümkün... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T02:05+0300

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türkiye

abd

rusya

mariya zaharova

victoria nuland

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zvezda televizyonuna açıklamasında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’ın Moskova ziyaretinin sonuçlarını değerlendirdi.Zaharova, “Elbette, hiç kimse büyüleyici olayın gerçekleşmesini beklemiyordu. Zaten onun tüm sorunları birden çözüme kavuşturmak gibi bir yetkisi yok. Ama bununla birlikte, çözümü olmadan ileriye doğru hareketin mümkün olmadığı sorunların envanteri yapılmış oldu” yorumunda bulundu.

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abd, rusya, mariya zaharova, victoria nuland