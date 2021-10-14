Zaharova: Nuland’ın ziyareti sırasında sorunların envanteri yapıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zvezda televizyonuna açıklamasında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’ın Moskova ziyaretinin sonuçlarını değerlendirdi.Zaharova, “Elbette, hiç kimse büyüleyici olayın gerçekleşmesini beklemiyordu. Zaten onun tüm sorunları birden çözüme kavuşturmak gibi bir yetkisi yok. Ama bununla birlikte, çözümü olmadan ileriye doğru hareketin mümkün olmadığı sorunların envanteri yapılmış oldu” yorumunda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland’ın Moskova ziyareti sırasında, çözümü olmadan ileriye dönük hareketin mümkün olmadığı sorunların envanterinin yapıldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zvezda televizyonuna açıklamasında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’ın Moskova ziyaretinin sonuçlarını değerlendirdi.
Zaharova, “Elbette, hiç kimse büyüleyici olayın gerçekleşmesini beklemiyordu. Zaten onun tüm sorunları birden çözüme kavuşturmak gibi bir yetkisi yok. Ama bununla birlikte, çözümü olmadan ileriye doğru hareketin mümkün olmadığı sorunların envanteri yapılmış oldu” yorumunda bulundu.