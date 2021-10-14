https://tr.sputniknews.com/20211014/zirveyi-918in-uzerine-tasiyan-dolartlde-son-durum-1049808930.html

Zirveyi 9.18'in üzerine taşıyan dolar/TL'de son durum

Zirveyi 9.18'in üzerine taşıyan dolar/TL'de son durum

Dün piyasalar kapandıktan sonra yurt içinde yaşanan hareketli saatlerin ardından TL'de sert değer kayıpları yaşandı ve dolar/TL tarihi zirvesini 9.18'e kadar... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T09:46+0300

2021-10-14T09:46+0300

2021-10-14T09:46+0300

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Dün akşam piyasaların kapanmasının ardından yurt içi piyasalar adına oldukça hareketli saatler yaşanırken dolar/TL, tarihi zirvesini yükseltmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşmesi ve TCMB'de 3 ismin görevden alınmasıyla birlikte gün içerisinde 9.10 seviyesiyle rekor yenileyen dolar/TL, 9.1885'e kadar fırladı. Euro/TL de 10.66'ya kadar çıkarken tarihi zirvesi 10.76'ya bir adım daha yaklaştı.Bu sabah saatlerinde kurlar bir miktar gevşerken dolar/TL, 9.16; euro/TL ise 10.63 civarında işlem görüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211014/merkez-bankasinda-gorev-degisimi-1049801964.html

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tl, euro, dolar, merkez bankası, ekonomi