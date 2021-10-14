Zirveyi 9.18'in üzerine taşıyan dolar/TL'de son durum

Dün akşam piyasaların kapanmasının ardından yurt içi piyasalar adına oldukça hareketli saatler yaşanırken dolar/TL, tarihi zirvesini yükseltmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşmesi ve TCMB'de 3 ismin görevden alınmasıyla birlikte gün içerisinde 9.10 seviyesiyle rekor yenileyen dolar/TL, 9.1885'e kadar fırladı. Euro/TL de 10.66'ya kadar çıkarken tarihi zirvesi 10.76'ya bir adım daha yaklaştı.Bu sabah saatlerinde kurlar bir miktar gevşerken dolar/TL, 9.16; euro/TL ise 10.63 civarında işlem görüyor.
Dün piyasalar kapandıktan sonra yurt içinde yaşanan hareketli saatlerin ardından TL'de sert değer kayıpları yaşandı ve dolar/TL tarihi zirvesini 9.18'e kadar çıkardı. Kurlar bu sabah saatlerinde zirveden bir miktar uzaklaşsa da oynaklık devam ediyor.
Dün akşam piyasaların kapanmasının ardından yurt içi piyasalar adına oldukça hareketli saatler yaşanırken dolar/TL, tarihi zirvesini yükseltmeye devam etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı ŞahapKavcıoğlu görüşmesi ve TCMB'de 3 ismin görevden alınmasıyla birlikte gün içerisinde 9.10 seviyesiyle rekor yenileyen dolar/TL, 9.1885'e kadar fırladı. Euro/TL de 10.66'ya kadar çıkarken tarihi zirvesi 10.76'ya bir adım daha yaklaştı.
Bu sabah saatlerinde kurlar bir miktar gevşerken dolar/TL, 9.16; euro/TL ise 10.63 civarında işlem görüyor.