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Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çevre yolunda bir kısmında oluşan birikintiden dolayı bir minibüs, 3 otomobil ve bir... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T23:48+0300
2021-10-15T23:48+0300
2021-10-15T23:55+0300
multimedya
aydın
sel
kuşadası
sağanak
sağan
fotoğraf
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фото, aydın, sel, kuşadası, sağanak, sağan, fotoğraf
Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
23:48 15.10.2021 (güncellendi: 23:55 15.10.2021)
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çevre yolunda bir kısmında oluşan birikintiden dolayı bir minibüs, 3 otomobil ve bir motosiklet suyun içinde kaldı.
© AA
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
© AA
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini bu bastı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini bu bastı.
© AA
Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu tahliye etti.
Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu tahliye etti.
© AA
Çevre yolunda bir kısmında oluşan birikintiden dolayı bir minibüs, 3 otomobil ve bir motosiklet suyun içinde kaldı.
Çevre yolunda bir kısmında oluşan birikintiden dolayı bir minibüs, 3 otomobil ve bir motosiklet suyun içinde kaldı.
© AA
Bazı mahallelerde fırtına dolayısıyla ağaçlar yola devrildi.
Bazı mahallelerde fırtına dolayısıyla ağaçlar yola devrildi.
© AA
Belediye ekipleri suların tahliyesi ve ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Belediye ekipleri suların tahliyesi ve ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.