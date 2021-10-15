Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çevre yolunda bir kısmında oluşan birikintiden dolayı bir minibüs, 3 otomobil ve bir motosiklet suyun içinde kaldı.