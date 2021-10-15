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5 bin lira maaş ile çalışacak çoban bulamıyorlar
5 bin lira maaş ile çalışacak çoban bulamıyorlar
Türkiye ekonomisinin mihenk taşlarından olan tarım ve hayvancılık sektöründe son zamanlarda baş gösteren çoban sıkıntısı Malatya’da da sektörü olumsuz yönde... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T01:15+0300
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yaşam
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Malatya’da 3 ile 5 bin TL arasında maaşa ek sigorta, yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen üreticiler yerli çoban bulamıyor. Şu sıralar göçmen çobanlarla sorunu geçici olarak da gidermeye çalışan yetiştiricilerin en büyük endişesi ise mesleğin ileride yok olması.Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaklaşık 10 yıldır Türkiye genelinde çoban bulmanın zor olduğunu ifade ederek özellikle küçükbaş hayvancılıkta çobanlığın önemine değindi. Şu an bölgede var olan çobanlarında çok eski jenerasyondan olduğunu ve onlarında yaşları nedeniyle artık bu mesleği yapmakta zorlandığını dile getiren Akın, “Bu yaşlı jenerasyon da giderse bu işi yapacak kimse kalmadı. Biz birlik olarak çobanlık kursu açmamıza rağmen bu sıkıntı halen devam ediyor” dedi. 5 bin TL’ye kadar maaş verilmesine rağmen bu işi yapabilecek çoban bulamamanın zorluğunu yaşadıklarını söyleyen Akın, “Mecburen dışarıdan çoban getirmek zorunda kalıyoruz. Ama onda da güven olmuyor bir bakıyorsunuz 3-5 ay sonra işi bırakıp gidebiliyor” ifadelerine yer verdi.Çobanlarla ilgili yaylalardaki sosyal hayatın iyileştirilmesi adına çalışmaların yapılması gerektiğine de dikkat çeken Akın, “Artık bu devirde çoban bile, çobana kız vermiyor. Böyle olunca da gençler bu mesleğe ilgi göstermiyor. Buraları terk ediyor. Bizler de gerek yerel yöneticiler olsun gerekse merkezi hükümet olsun bu sektöre destek verirsek, kırsaldaki insanlar küçükbaş yetiştiriciliğine devam eder. Yoksa bu işler yavaş yavaş tarih olacaktır. Bu jenerasyonda ortadan kaybolduğu zaman hayvancılık yok alma yolunda ilerleyecektir” şeklinde konuştu.
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türkiye, malatya, çoban

5 bin lira maaş ile çalışacak çoban bulamıyorlar

01:15 15.10.2021
© İHA / ERDAL AKBUĞATürkiye ekonomisinin mihenk taşlarından olan tarım ve hayvancılık sektöründe son zamanlarda baş gösteren çoban sıkıntısı Malatya'da da sektörü olumsuz yönde etkiliyor.
Türkiye ekonomisinin mihenk taşlarından olan tarım ve hayvancılık sektöründe son zamanlarda baş gösteren çoban sıkıntısı Malatya'da da sektörü olumsuz yönde etkiliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© İHA / ERDAL AKBUĞA
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Türkiye ekonomisinin mihenk taşlarından olan tarım ve hayvancılık sektöründe son zamanlarda baş gösteren çoban sıkıntısı Malatya’da da sektörü olumsuz yönde etkiliyor.
Malatya’da 3 ile 5 bin TL arasında maaşa ek sigorta, yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen üreticiler yerli çoban bulamıyor. Şu sıralar göçmen çobanlarla sorunu geçici olarak da gidermeye çalışan yetiştiricilerin en büyük endişesi ise mesleğin ileride yok olması.
Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaklaşık 10 yıldır Türkiye genelinde çoban bulmanın zor olduğunu ifade ederek özellikle küçükbaş hayvancılıkta çobanlığın önemine değindi. Şu an bölgede var olan çobanlarında çok eski jenerasyondan olduğunu ve onlarında yaşları nedeniyle artık bu mesleği yapmakta zorlandığını dile getiren Akın, “Bu yaşlı jenerasyon da giderse bu işi yapacak kimse kalmadı. Biz birlik olarak çobanlık kursu açmamıza rağmen bu sıkıntı halen devam ediyor” dedi. 5 bin TL’ye kadar maaş verilmesine rağmen bu işi yapabilecek çoban bulamamanın zorluğunu yaşadıklarını söyleyen Akın, “Mecburen dışarıdan çoban getirmek zorunda kalıyoruz. Ama onda da güven olmuyor bir bakıyorsunuz 3-5 ay sonra işi bırakıp gidebiliyor” ifadelerine yer verdi.
Çobanlarla ilgili yaylalardaki sosyal hayatın iyileştirilmesi adına çalışmaların yapılması gerektiğine de dikkat çeken Akın, “Artık bu devirde çoban bile, çobana kız vermiyor. Böyle olunca da gençler bu mesleğe ilgi göstermiyor. Buraları terk ediyor. Bizler de gerek yerel yöneticiler olsun gerekse merkezi hükümet olsun bu sektöre destek verirsek, kırsaldaki insanlar küçükbaş yetiştiriciliğine devam eder. Yoksa bu işler yavaş yavaş tarih olacaktır. Bu jenerasyonda ortadan kaybolduğu zaman hayvancılık yok alma yolunda ilerleyecektir” şeklinde konuştu.
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