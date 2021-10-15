7 yıllık sır aydınlandı: 'Katili bulun' dedi, katil kendisi çıktı

Kayseri'de 7 yıl önce öldürülen Cemal Uzun'un katilinin, kardeşi Nuri Uzun olduğu olduğu, üstelik eşinin de cinayete yardım ve yataklık ettiği ortaya çıktı.Nuri Uzun, kanal kanal gezip 'Ağabeyimin katilini bulun' çağrısında bulunarak cinayet zanlısının bulunmasını istedi. Cinayet büro ekipleri, Uzun'un çağrısı üzerine, soruşturmayı derinleştirdi. Show Haber'in aktardığı habere göre, cinayet masası dedektifleri, yıllarca ağabeyinin katilinin bulunmasını isteyen Nuri Uzun'un ağabeyini öldüren tetiği çektiğini tespit etti. Hırsızlık süsü verildiKayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas köyünde 40 yaşındaki Cemal Uzun tüfekle vurularak öldürüldü. Ailesinin ifadesine göre cinayeti evdeki altınları çalmaya gelen hırsız işledi.Polis, eve hırsız olarak giren cinayet zanlısının Nuri Uzun olduğunu belirledi. Anne ile öldürülen Cemal Uzun'un karısının da cinayete karşı sessiz kaldığı ortaya çıktı. Cemal Uzun'un eşi ve annesi adliyeye sevk edilirken, katil Nuri Uzun tutuklandı.
Kameraların karşısına geçip, ağabeyinin katilinin bulunmasını istedi, 7 yıl sonra katilin kendisi olduğu ortaya çıktı.
Kayseri'de 7 yıl önce öldürülen Cemal Uzun'un katilinin, kardeşi Nuri Uzun olduğu olduğu, üstelik eşinin de cinayete yardım ve yataklık ettiği ortaya çıktı.
Nuri Uzun, kanal kanal gezip 'Ağabeyimin katilini bulun' çağrısında bulunarak cinayet zanlısının bulunmasını istedi. Cinayet büro ekipleri, Uzun'un çağrısı üzerine, soruşturmayı derinleştirdi.
Show Haber'in aktardığı habere göre, cinayet masası dedektifleri, yıllarca ağabeyinin katilinin bulunmasını isteyen Nuri Uzun'un ağabeyini öldüren tetiği çektiğini tespit etti.
Hırsızlık süsü verildi
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas köyünde 40 yaşındaki Cemal Uzun tüfekle vurularak öldürüldü. Ailesinin ifadesine göre cinayeti evdeki altınları çalmaya gelen hırsız işledi.
Polis, eve hırsız olarak giren cinayet zanlısının Nuri Uzun olduğunu belirledi. Anne ile öldürülen Cemal Uzun'un karısının da cinayete karşı sessiz kaldığı ortaya çıktı. Cemal Uzun'un eşi ve annesi adliyeye sevk edilirken, katil Nuri Uzun tutuklandı.