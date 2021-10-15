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95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'e doktorlarından içki uyarısı
95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'e doktorlarından içki uyarısı
İngiltere'de Kraliyet Ailesi'ne yakın isimler, Kraliçe'nin günlük alkol almaması konusunda doktorları tarafından uyarıldığını söyledi. Bundan sonra Kraliçe... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T17:11+0300
2021-10-15T17:11+0300
yaşam
ingiltere
cin
şarap
kraliçe elizabeth
kokteyl
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Fiziksel sağlığı hâlâ yerinde olsa dahi önce Galler Parlamentosu’nun açılış töreninde, ardından bir kilise ayini sonrasında kameralar karşısında bastonla çıkan 2. Elizabeth'e sarayın doktorlarından alkol tüketimi konusunda uyarı geldi.Vanity Fair sitesinin kraliyet ailesine yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre doktorlar, yoğun sonbahar programı ve her yıl haziran ayının ikinci haftasında düzenlenen tahta çıkış kutlamalarında, Kraliçe'nin sağlıklı görünmesini sağlamak için özel günler dışında alkol tüketmemesini, su ve alkolsüz içecekleri tercih etmesini istedi. Bir diğer aile dostu da, “Kraliçe'ye genellikle akşamları içmeyi sevdiği martinisini bırakması söylendi. İçki, onun için çok önemli bir şey değil ancak hayatının bu aşamasında sahip olduğu çok az zevkten birinden vazgeçmek zorunda kalması haksızlık gibi görünüyor” dedi.Haberde, “Kraliçe, eşi Prens Philip’i nisan ayında, 99 yaşındayken hayatını kaybetmesinin ardından zor bir dönem geçirmiş olsa dahi, son dönemde katıldığı bir dizi etkinlikte neşeli ve sağlık görünüyordu. Doktorların onun sağlığını bu şekilde korumasına büyük özen gösterdiği anlaşılıyor” yorumuna yer verildi.Saray kaynaklarına göre Kraliçe’nin favori içkisi, aynı zamanda eşi Prens Charles’ın da favori içkisi olan martini. Kraliçe, martininin yanı sıra tatlı Fransız şarabı Dubonnet, biraz cin, bir parça limon ve bol miktarda buzla yapılan kokteyli de sevmesiyle biliniyor.
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ingiltere, cin, şarap, kraliçe elizabeth, kokteyl

95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'e doktorlarından içki uyarısı

17:11 15.10.2021
© BUCKINGHAM PALACEİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth: Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth: Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© BUCKINGHAM PALACE
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İngiltere'de Kraliyet Ailesi'ne yakın isimler, Kraliçe'nin günlük alkol almaması konusunda doktorları tarafından uyarıldığını söyledi. Bundan sonra Kraliçe, sadece su ve alkolsüz içecekler tüketecek.

Fiziksel sağlığı hâlâ yerinde olsa dahi önce Galler Parlamentosu’nun açılış töreninde, ardından bir kilise ayini sonrasında kameralar karşısında bastonla çıkan 2. Elizabeth'e sarayın doktorlarından alkol tüketimi konusunda uyarı geldi.

Vanity Fair sitesinin kraliyet ailesine yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre doktorlar, yoğun sonbahar programı ve her yıl haziran ayının ikinci haftasında düzenlenen tahta çıkış kutlamalarında, Kraliçe'nin sağlıklı görünmesini sağlamak için özel günler dışında alkol tüketmemesini, su ve alkolsüz içecekleri tercih etmesini istedi.
Bir diğer aile dostu da, “Kraliçe'ye genellikle akşamları içmeyi sevdiği martinisini bırakması söylendi. İçki, onun için çok önemli bir şey değil ancak hayatının bu aşamasında sahip olduğu çok az zevkten birinden vazgeçmek zorunda kalması haksızlık gibi görünüyor” dedi.

Haberde, “Kraliçe, eşi Prens Philip’i nisan ayında, 99 yaşındayken hayatını kaybetmesinin ardından zor bir dönem geçirmiş olsa dahi, son dönemde katıldığı bir dizi etkinlikte neşeli ve sağlık görünüyordu. Doktorların onun sağlığını bu şekilde korumasına büyük özen gösterdiği anlaşılıyor” yorumuna yer verildi.

Saray kaynaklarına göre Kraliçe’nin favori içkisi, aynı zamanda eşi Prens Charles’ın da favori içkisi olan martini. Kraliçe, martininin yanı sıra tatlı Fransız şarabı Dubonnet, biraz cin, bir parça limon ve bol miktarda buzla yapılan kokteyli de sevmesiyle biliniyor.
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