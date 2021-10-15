https://tr.sputniknews.com/20211015/abd-askeri-atasesi-rusya-savunma-bakanligina-cagrildi-1049868288.html

ABD askeri ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldı

ABD askeri ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın ABD destroyerinin Japon Denizi’nde Rusya sınırını geçme girişimi nedeniyle ABD'nin askeri ataşesini çağırdığı bildirildi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T21:56+0300

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dünya

abd

rusya savunma bakanlığı

askeri ataşe

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Donanmasına ait Chafee destroyerinin Japon Denizi’nde Rusya sınırını geçme girişimi nedeniyle, ABD'nin Moskova’daki askeri ataşesinin bakanlığa çağırdığı belirtildi.Açıklamada, “ABD Silahlı Kuvvetleri temsilcisi, ABD Donanmasına ait Chafee destroyerinin 15 Ekim’de Büyük Petro Körfezi bölgesinde Rusya devlet sınırını ihlal etme girişimiyle bağlantılı olarak Rusya Savunma Bakanlığı’nın tutuma hakkında bilgilendirildi” denildi.Açıklamada ayrıca, ABD destroyeri mürettebatının Uluslararası Denizde Çarpışmayı Önleme Tüzüğü’ne ve Rusya-ABD Hükümetler Arası Denizde Olayları Önleme Anlaşması’nın hükümlerini ihlal eden profesyonel olmayan eylemlerine dikkat çekildiği kaydedildi.Bugün sabah saatlerinde ABD donanmasına ait Chafee destroyeri, Japon Denizi’ndeki Büyük Petro Körfezi bölgesinde Rusya sınırını geçme girişiminde bulunmuş ve Rus Pasifik Filosu’na ait büyük anti-denizaltı gemisi Amiral Tributs tarafından uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde engellenmişti.

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abd, rusya savunma bakanlığı, askeri ataşe