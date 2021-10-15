https://tr.sputniknews.com/20211015/abd-disisleri-diger-devletlerin-deniz-siniri-anlasmazliklari-konusunda-bir-pozisyon-almiyoruz-1049868746.html

ABD Dışişleri: Diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda bir pozisyon almıyoruz

ABD Dışişleri: Diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda bir pozisyon almıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Yunanistan ile imzaladığı anlaşmanın Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklara yansımalarına ilişkin, ABD’nin... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T22:13+0300

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ned price

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Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Yunanistan ile ABD arasında dün imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyona nasıl etki edeceğine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YPG'nin Suriye üzerinden Türkiye’ye yönelik saldırılarını artırması üzerine bu bölgelere operasyon düzenleme sinyali verdiğine ilişkin bir soruya ise Price, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye yönelik sınır ötesi saldırıları kınadıklarını yineledi.Price, Suriye’de ateşkes hatlarını korumanın ve sınır ötesi saldırıları durdurmanın önemine vurgu yaptı.Tüm tarafları Suriye'de istikrarı artırmak ve çatışmaya siyasi bir çözüm için çalışmak için ateşkes bölgelerini korumaları ve bunlara saygı duymaları gerektiğini kaydeden Price, “NATO müttefikimiz Türkiye ile pek çok çıkarımız var. Terörle mücadele bunlardan biri; Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek diğer biri ve bölgede kötü niyetli aktörleri caydırmak da bir diğeridir. Suriye'deki çatışmayı sürdürülebilir bir şekilde sona erdirmek için Türk müttefiklerimizle ortak çıkarlarımız var” değerlendirmesinde bulundu.Sözcü, Suriye’deki savaşın bitirilmesi konusunda ABD’nin bölgedeki ortaklarla olduğu gibi Ankara ile de istişare içinde olduğunu belirtti.

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abd, türkiye, yunanistan, abd dışişleri bakanlığı, ned price