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ABD Dışişleri: Diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda bir pozisyon almıyoruz
ABD Dışişleri: Diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda bir pozisyon almıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Yunanistan ile imzaladığı anlaşmanın Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklara yansımalarına ilişkin, ABD’nin... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T22:13+0300
2021-10-15T22:13+0300
dünya
abd
türkiye
yunanistan
abd dışişleri bakanlığı
ned price
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Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Yunanistan ile ABD arasında dün imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyona nasıl etki edeceğine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YPG'nin Suriye üzerinden Türkiye’ye yönelik saldırılarını artırması üzerine bu bölgelere operasyon düzenleme sinyali verdiğine ilişkin bir soruya ise Price, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye yönelik sınır ötesi saldırıları kınadıklarını yineledi.Price, Suriye’de ateşkes hatlarını korumanın ve sınır ötesi saldırıları durdurmanın önemine vurgu yaptı.Tüm tarafları Suriye'de istikrarı artırmak ve çatışmaya siyasi bir çözüm için çalışmak için ateşkes bölgelerini korumaları ve bunlara saygı duymaları gerektiğini kaydeden Price, “NATO müttefikimiz Türkiye ile pek çok çıkarımız var. Terörle mücadele bunlardan biri; Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek diğer biri ve bölgede kötü niyetli aktörleri caydırmak da bir diğeridir. Suriye'deki çatışmayı sürdürülebilir bir şekilde sona erdirmek için Türk müttefiklerimizle ortak çıkarlarımız var” değerlendirmesinde bulundu.Sözcü, Suriye’deki savaşın bitirilmesi konusunda ABD’nin bölgedeki ortaklarla olduğu gibi Ankara ile de istişare içinde olduğunu belirtti.
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abd, türkiye, yunanistan, abd dışişleri bakanlığı, ned price

ABD Dışişleri: Diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda bir pozisyon almıyoruz

22:13 15.10.2021
© REUTERS / CARLOS BARRIAABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Yunanistan ile imzaladığı anlaşmanın Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklara yansımalarına ilişkin, ABD’nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakereleri desteklediğini ve Washington’un genellikle diğer ülkeler arasındaki deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda pozisyon almadığını söyledi
Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Yunanistan ile ABD arasında dün imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyona nasıl etki edeceğine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:
"Yunanistan ve Türkiye arasındaki istikşafi müzakerelerin devamı da dahil olmak üzere, Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürme çabalarını destekliyoruz. Prensip olarak, tüm devletleri deniz yetki sınırlarının birleştirilmesine ilişkin sorunlarını diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir şekilde çözmeye teşvik ediyoruz. Bildiğiniz gibi ABD genellikle diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıklarını nasıl çözmeleri gerektiği konusunda bir pozisyon almıyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YPG'nin Suriye üzerinden Türkiye’ye yönelik saldırılarını artırması üzerine bu bölgelere operasyon düzenleme sinyali verdiğine ilişkin bir soruya ise Price, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye yönelik sınır ötesi saldırıları kınadıklarını yineledi.
Price, Suriye’de ateşkes hatlarını korumanın ve sınır ötesi saldırıları durdurmanın önemine vurgu yaptı.
Tüm tarafları Suriye'de istikrarı artırmak ve çatışmaya siyasi bir çözüm için çalışmak için ateşkes bölgelerini korumaları ve bunlara saygı duymaları gerektiğini kaydeden Price, “NATO müttefikimiz Türkiye ile pek çok çıkarımız var. Terörle mücadele bunlardan biri; Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek diğer biri ve bölgede kötü niyetli aktörleri caydırmak da bir diğeridir. Suriye'deki çatışmayı sürdürülebilir bir şekilde sona erdirmek için Türk müttefiklerimizle ortak çıkarlarımız var” değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü, Suriye’deki savaşın bitirilmesi konusunda ABD’nin bölgedeki ortaklarla olduğu gibi Ankara ile de istişare içinde olduğunu belirtti.
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