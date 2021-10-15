https://tr.sputniknews.com/20211015/abd-ve-suudi-arabistan-disisleri-bakanlari-yemen-ve-ikili-iliskileri-gorustu-1049841377.html

ABD ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, Yemen ve ikili ilişkileri görüştü

ABD ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, Yemen ve ikili ilişkileri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen’deki durumu, bölgesel konuları ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T06:38+0300

2021-10-15T06:38+0300

2021-10-15T06:38+0300

dünya

abd

suudi arabistan

yemen

görüşme

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Görüşme öncesinde iki bakan basına kısa bir açıklamada bulundu.Antony Blinken, ABD ve Suudi Arabistan arasında güçlü bir ortaklık bulunduğunu belirterek, "Krallığı savunmaya kararlıyız. İklimden enerjiye, Yemen'den İran'a kadar çok önemli çeşitli konularda birlikte yaptığımız çok iş var. Dolayısıyla, Suudi Arabistan'da insan hakları konusunda görmeyi umduğumuz devam eden ilerleme hakkında konuşmak da dahil olmak üzere tam bir gündemimiz var" dedi.İki ülke arasındaki ilişkinin önemine dikkat çeken Faysal bin Ferhan ise "İlişkimiz, sadece bizim için değil, bölge ve dünya için de her iki ülke için de son derece önemli. Bölgesel güvenlik ve bu konuda birlikte nasıl çalışabileceğimiz hakkında konuşacağız, ayrıca belirttiğiniz gibi iklim değişikliği, enerji, Kovid-19 ile mücadele hakkında konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.Görüşme sonrasında yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, iki bakanın, 'Yemen'deki çatışmayı sona erdirmek için kalıcı bir çözüme ulaşma ortak hedefi de dahil olmak üzere bölgesel konularda ABD-Suudi Arabistan stratejik iş birliğini' görüştüğünü kaydetti.Price, "Bakan, ABD hükümetinin Suudi Arabistan'ın topraklarını ve halkını savunmasına yardım etme taahhüdünü yineledi ve ABD'nin Krallığa yönelik Husi saldırılarını kınadığını yineledi. Ayrıca insan hakları da dahil olmak üzere diğer bölgesel ve daha geniş konular da ele alındı" ifadelerini kullandı.

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abd, suudi arabistan, yemen, görüşme