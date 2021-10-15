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ABD'li milyoner Robert Durst'a cinayetten ömür boyu hapis
ABD'li milyoner Robert Durst'a cinayetten ömür boyu hapis
ABD'de, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Amerikalı iş insanı Robert Durst, en yakın arkadaşını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T11:10+0300
2021-10-15T11:10+0300
yaşam
abd
cinayet
milyoner
müebbet hapis cezası
iş insanı
robert durst
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Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Amerikalı iş insanı Robert Durst, en yakın arkadaşını öldürdüğü için müebbet hapse mahkum edildi.BBC'nin haberine göre Durst, 2000'de yazar Susan Berman'ı karısının ortadan kaybolması hakkında polise konuşmasını engellemek için öldürmekten suçlu bulundu.Savcılar, cezası nedeniyle Los Angeles mahkemesine çıkan 78 yaşındaki Durst'u 'narsist psikopat' olarak nitelendirdi. Durst, arkadaşını öldürdüğünü reddetti.Jüri, suçun, pusudayken cinayet ve bir tanığın öldürülmesi de dahil özel koşullar içerdiğine karar verdi.Durst'un avukatları, hakime mahkumiyetine itiraz etmeyi planladığını belirtti.Duruşma salonunda bulunan Berman'ın kuzeni Denny Marcus, "Hayatı ondan vahşice alınan, kesinlikle olağanüstü, unutulmaz parlak bir insan çalındı benden" ifadelerini kullandı.Susan Berman'ın erkek arkadaşının oğlu Sareb Kaufman, Berman'ı annesi olarak gördüğünü belirtti.Kaufman, ifadesinde şunları kaydetti: "21 yıldır bu adamın bana yaşattığı mutlak yıkım, keder ve acı olmadan bir günüm bile geçmedi. Onun yüzünden her şeyi defalarca kaybettim. Kimsenin bilemeyeceği kadar çok şeyi kaybettim ve feda ettim."New York'un en zengin ve en güçlü emlak varislerinden olan Durst'un kardeşi Douglas Durst, mahkemeye verdiği ifadede "Beni de öldürmek isterdi" dedi.Durst, suç belgeseline konu olmuştuYazar Susan Berman, 2000'de, başına tek el ateş edilmiş halde ölü bulunmuştu.Polis, suç belgesel dizisi The Jinx'e konu olan ABD'li emlak varisi Robert Durst'un 2 kişiyi daha öldürdüğünü düşünüyor.Durst, 2015'te New Orleans'ta kaldığı otelde, FBI tarafından gözaltına alınmış, ABD'li milyonere cinayet suçlamasıyla dava açılmıştı.Durst, kendisiyle ilgili yapılan bir belgeselin çekimleri sırasında, mikrofonun kayıtta olduğunun farkında olmadan "Ben ne ettim. Elbette hepsini ben öldürdüm" demiş, ardından da gözaltına alınmıştı.New York savcıları, 1982'de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan eşi Kathleen McCormack'ın davasında, Durst'a karşı yeni suçlamalarda bulunmayı planlıyor.Durst, 2001'de Teksas'ta saklanırken ve dilsiz bir kadın gibi davranarak kimliğini keşfeden komşusu Morris Black'ın ölümüyle ilgili davasında, komşusunu meşru müdafaa gerekçesiyle öldürdüğünü savunarak beraat etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211013/al-caponea-ait-ozel-esyalar-acik-artirmada-3-milyon-dolara-satildi-1049766231.html
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abd, cinayet, milyoner, müebbet hapis cezası, iş insanı, robert durst

ABD'li milyoner Robert Durst'a cinayetten ömür boyu hapis

11:10 15.10.2021
© REUTERS / Myung J. ChunRobert Durst
Robert Durst - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / Myung J. Chun
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ABD'de, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Amerikalı iş insanı Robert Durst, en yakın arkadaşını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Amerikalı iş insanı Robert Durst, en yakın arkadaşını öldürdüğü için müebbet hapse mahkum edildi.
BBC'nin haberine göre Durst, 2000'de yazar Susan Berman'ı karısının ortadan kaybolması hakkında polise konuşmasını engellemek için öldürmekten suçlu bulundu.
Savcılar, cezası nedeniyle Los Angeles mahkemesine çıkan 78 yaşındaki Durst'u 'narsist psikopat' olarak nitelendirdi. Durst, arkadaşını öldürdüğünü reddetti.
Jüri, suçun, pusudayken cinayet ve bir tanığın öldürülmesi de dahil özel koşullar içerdiğine karar verdi.
Durst'un avukatları, hakime mahkumiyetine itiraz etmeyi planladığını belirtti.
Duruşma salonunda bulunan Berman'ın kuzeni Denny Marcus, "Hayatı ondan vahşice alınan, kesinlikle olağanüstü, unutulmaz parlak bir insan çalındı benden" ifadelerini kullandı.
Susan Berman'ın erkek arkadaşının oğlu Sareb Kaufman, Berman'ı annesi olarak gördüğünü belirtti.
Kaufman, ifadesinde şunları kaydetti: "21 yıldır bu adamın bana yaşattığı mutlak yıkım, keder ve acı olmadan bir günüm bile geçmedi. Onun yüzünden her şeyi defalarca kaybettim. Kimsenin bilemeyeceği kadar çok şeyi kaybettim ve feda ettim."
New York'un en zengin ve en güçlü emlak varislerinden olan Durst'un kardeşi Douglas Durst, mahkemeye verdiği ifadede "Beni de öldürmek isterdi" dedi.

Durst, suç belgeseline konu olmuştu

Yazar Susan Berman, 2000'de, başına tek el ateş edilmiş halde ölü bulunmuştu.
Polis, suç belgesel dizisi The Jinx'e konu olan ABD'li emlak varisi Robert Durst'un 2 kişiyi daha öldürdüğünü düşünüyor.
Durst, 2015'te New Orleans'ta kaldığı otelde, FBI tarafından gözaltına alınmış, ABD'li milyonere cinayet suçlamasıyla dava açılmıştı.
Durst, kendisiyle ilgili yapılan bir belgeselin çekimleri sırasında, mikrofonun kayıtta olduğunun farkında olmadan "Ben ne ettim. Elbette hepsini ben öldürdüm" demiş, ardından da gözaltına alınmıştı.
New York savcıları, 1982'de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan eşi Kathleen McCormack'ın davasında, Durst'a karşı yeni suçlamalarda bulunmayı planlıyor.
Durst, 2001'de Teksas'ta saklanırken ve dilsiz bir kadın gibi davranarak kimliğini keşfeden komşusu Morris Black'ın ölümüyle ilgili davasında, komşusunu meşru müdafaa gerekçesiyle öldürdüğünü savunarak beraat etmişti.
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