https://tr.sputniknews.com/20211015/afganistanda-camiye-bombali-saldiri-1049847788.html
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T11:51+0300
2021-10-15T11:51+0300
2021-10-15T12:27+0300
afganistan
taliban kontrolünde afganistan
intihar saldırısı
taliban
şii
kandahar
yaralı
ölü
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Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde, Şii Hazara topluluğuna ait İmam Bergah Camisinde Cuma namazı sırasında intihar saldırısı gerçekleştirildi.Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan, yine Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 46 kişi hayatını kaybetmişti.Kunduz'da meydana gelen saldırıyı, IŞİD-Horasan örgütü üstlenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211008/taliban-afganistanin-birkac-bolgesinde-iside-karsi-operasyon-duzenleniyor-1049650159.html
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afganistan, intihar saldırısı, taliban, şii, kandahar, yaralı, ölü
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
11:51 15.10.2021 (güncellendi: 12:27 15.10.2021)
Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde, Şii Hazara topluluğuna ait İmam Bergah Camisinde Cuma namazı sırasında intihar saldırısı gerçekleştirildi.
Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.
Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.
Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan, yine Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 46 kişi hayatını kaybetmişti.
Kunduz'da meydana gelen saldırıyı, IŞİD-Horasan örgütü üstlenmişti.