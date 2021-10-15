https://tr.sputniknews.com/20211015/afganistanda-camiye-bombali-saldiri-1049847788.html

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T11:51+0300

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afganistan

taliban kontrolünde afganistan

intihar saldırısı

taliban

şii

kandahar

yaralı

ölü

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Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde, Şii Hazara topluluğuna ait İmam Bergah Camisinde Cuma namazı sırasında intihar saldırısı gerçekleştirildi.Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan, yine Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 46 kişi hayatını kaybetmişti.Kunduz'da meydana gelen saldırıyı, IŞİD-Horasan örgütü üstlenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211008/taliban-afganistanin-birkac-bolgesinde-iside-karsi-operasyon-duzenleniyor-1049650159.html

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afganistan, intihar saldırısı, taliban, şii, kandahar, yaralı, ölü