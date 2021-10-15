Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211015/ak-partili-husnuye-erdogan-zam-geldi-ama-mini-mini-zamlari-muhalefetin-sisirdigini-dusunuyorum-1049848679.html
AK Partili Hüsnüye Erdoğan: Zam geldi ama mini mini, zamları muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum
AK Partili Hüsnüye Erdoğan: Zam geldi ama mini mini, zamları muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum
25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, doğalgaza gelen zamlara yönelik eleştirilere yanıt verirken "Geçen yıl doğalgazın birim... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T12:16+0300
2021-10-15T12:16+0300
ekonomi
ak parti
enflasyon
milletvekili
zam
ekonomi
hükümet
fahiş fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048725179_18:0:647:354_1920x0_80_0_0_9b93eabecd825d95268b68297cc1c811.jpg
Kanal 42 TV'de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan 25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül'ün sorularını yanıtladı.'Hükümetin zam yapmak zorunda kaldığını' dile getiren Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zam yapılmaması taraftarı olduğunu ama mecbur kaldığını söyledi. Hüsnüye Erdoğan, "Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Girdi neyse, bir miktar yansıması olacak. Kaleciye top gelince biraz yumuşatır ya göğsüyle, hükümet şuan aynen öyle yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben biliyorum, onun şefkatini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını, sevdasını… O, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor. Taşıyamayacak hale gelince de yükü mecburen yansıtıyor" dedi.Erdoğan ayrıca muhalefetin zamları abarttığını savunarak "Türkiye, pandemi sürecinde kazananlar sınıfında yer aldı. Bunun en güzel örneği de büyüme rakamları. Yahu kardeşim büyüyen bir ülkeyiz yani. Doğalgaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048725179_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_678d442bbc0348cb8c138a113705eb3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, enflasyon, milletvekili, zam, ekonomi, hükümet, fahiş fiyat

AK Partili Hüsnüye Erdoğan: Zam geldi ama mini mini, zamları muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum

12:16 15.10.2021
© İHAmarket
market - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© İHA
Abone ol
25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, doğalgaza gelen zamlara yönelik eleştirilere yanıt verirken "Geçen yıl doğalgazın birim fiyatı 1.99'du, şu anda 2.33. Doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir" dedi.
Kanal 42 TV'de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan 25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül'ün sorularını yanıtladı.
'Hükümetin zam yapmak zorunda kaldığını' dile getiren Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zam yapılmaması taraftarı olduğunu ama mecbur kaldığını söyledi. Hüsnüye Erdoğan, "Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Girdi neyse, bir miktar yansıması olacak. Kaleciye top gelince biraz yumuşatır ya göğsüyle, hükümet şuan aynen öyle yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben biliyorum, onun şefkatini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını, sevdasını… O, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor. Taşıyamayacak hale gelince de yükü mecburen yansıtıyor" dedi.
Erdoğan ayrıca muhalefetin zamları abarttığını savunarak "Türkiye, pandemi sürecinde kazananlar sınıfında yer aldı. Bunun en güzel örneği de büyüme rakamları. Yahu kardeşim büyüyen bir ülkeyiz yani. Doğalgaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
112003
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:25Haldun Taner Sahnesi'nin restorasyon çalışmalarında mimar kitabesi bulundu
12:20Trafik polisi kaçmak isteyen otomobili durdurmaya çalışırken metrelerce sürüklendi
12:18Özdağ: Nagehan Alçı, baskıcı rejime destek vermek konusunda Lale Anderson'dan daha suçsuzdur
12:16Kızını İran'a kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon
12:16AK Partili Hüsnüye Erdoğan: Zam geldi ama mini mini, zamları muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum
12:13Kenya'da polisten kaçan 'vampir' seri katil, linç edilerek öldürüldü
12:06Moskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi faaliyette
12:02Denetim sırasında kumanda görünümlü tabanca ateş aldı: Polis memuru yaralandı
11:51Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
11:45Fuat Oktay: 2022'de bütçe açığı 278.3 milyar TL olarak öngörüldü
11:44Kanser olduğunu iddia ederek bağış toplayan kadın, dolandırıcılıktan suçlu bulundu
11:41Almanya'da elektrikten alınan vergi düşürülecek
11:27Oy kullanmada sistem değişikliği önerileri: 'Bazı partililer zarfların kaldırılabileceği görüşünde'
11:19AK Partili Turan açıkladı: İhracatçılara sermaye katkısı için düzenleme yapılacak
11:18Amasya Mermer ve Madenciler Derneği: '200 kişiye hazır iş var ama eleman bulamıyoruz'
11:17Prof. Dr. Faruk Yorulmaz: Cep telefonlarını sürekli yüzümüze götürüyoruz ama telefon bakteri saçıyor
11:16Polonya, sığınma başvurusu yaptırmadan göçmenleri sınırda geri itmeyi yasa haline getirdi
11:14Koç: Kurları, maliyetleri ve enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yok
11:10ABD'li milyoner Robert Durst'a cinayetten ömür boyu hapis
11:06Sarıkaya: MHP itiraz etti, AK Parti seçim kanunuyla ilgili bazı düzenlemelerden vazgeçti