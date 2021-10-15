https://tr.sputniknews.com/20211015/ak-partili-husnuye-erdogan-zam-geldi-ama-mini-mini-zamlari-muhalefetin-sisirdigini-dusunuyorum-1049848679.html
AK Partili Hüsnüye Erdoğan: Zam geldi ama mini mini, zamları muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum
AK Partili Hüsnüye Erdoğan: Zam geldi ama mini mini, zamları muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum
25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, doğalgaza gelen zamlara yönelik eleştirilere yanıt verirken "Geçen yıl doğalgazın birim... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T12:16+0300
2021-10-15T12:16+0300
2021-10-15T12:16+0300
ekonomi
ak parti
enflasyon
milletvekili
zam
ekonomi
hükümet
fahiş fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048725179_18:0:647:354_1920x0_80_0_0_9b93eabecd825d95268b68297cc1c811.jpg
Kanal 42 TV'de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan 25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül'ün sorularını yanıtladı.'Hükümetin zam yapmak zorunda kaldığını' dile getiren Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zam yapılmaması taraftarı olduğunu ama mecbur kaldığını söyledi. Hüsnüye Erdoğan, "Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Girdi neyse, bir miktar yansıması olacak. Kaleciye top gelince biraz yumuşatır ya göğsüyle, hükümet şuan aynen öyle yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben biliyorum, onun şefkatini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını, sevdasını… O, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor. Taşıyamayacak hale gelince de yükü mecburen yansıtıyor" dedi.Erdoğan ayrıca muhalefetin zamları abarttığını savunarak "Türkiye, pandemi sürecinde kazananlar sınıfında yer aldı. Bunun en güzel örneği de büyüme rakamları. Yahu kardeşim büyüyen bir ülkeyiz yani. Doğalgaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048725179_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_678d442bbc0348cb8c138a113705eb3a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, enflasyon, milletvekili, zam, ekonomi, hükümet, fahiş fiyat
AK Partili Hüsnüye Erdoğan: Zam geldi ama mini mini, zamları muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum
25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, doğalgaza gelen zamlara yönelik eleştirilere yanıt verirken "Geçen yıl doğalgazın birim fiyatı 1.99'du, şu anda 2.33. Doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir" dedi.
Kanal 42 TV'de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan 25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül'ün sorularını yanıtladı.
'Hükümetin zam yapmak zorunda kaldığını' dile getiren Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zam yapılmaması taraftarı olduğunu ama mecbur kaldığını söyledi. Hüsnüye Erdoğan, "Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Girdi neyse, bir miktar yansıması olacak. Kaleciye top gelince biraz yumuşatır ya göğsüyle, hükümet şuan aynen öyle yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben biliyorum, onun şefkatini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını, sevdasını… O, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor. Taşıyamayacak hale gelince de yükü mecburen yansıtıyor" dedi.
Erdoğan ayrıca muhalefetin zamları abarttığını savunarak "Türkiye, pandemi sürecinde kazananlar sınıfında yer aldı. Bunun en güzel örneği de büyüme rakamları. Yahu kardeşim büyüyen bir ülkeyiz yani. Doğalgaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.