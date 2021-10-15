Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211015/ak-partili-turan-acikladi-ihracatcilara-sermaye-katkisi-icin-duzenleme-yapilacak-1049846296.html
AK Partili Turan açıkladı: İhracatçılara sermaye katkısı için düzenleme yapılacak
AK Partili Turan açıkladı: İhracatçılara sermaye katkısı için düzenleme yapılacak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’ni meclis... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T11:19+0300
2021-10-15T11:19+0300
ekonomi
ak parti
tbmm
türkiye ihracatçılar meclisi (tim)
bülent turan
ihracat hacmi
ihracat rakamları
tim
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104008/38/1040083828_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_b859072f4b2f75b41c1d83b657d3dc87.jpg
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’ni meclis başkanlığına sunacaklarını açıkladı.Yapılacak düzenleme hakkında bilgi veren Turan ”Milletimizin refahı için ihracatı oldukça önemsiyoruz. Biliyoruz ki ihracata dayalı yüksek katma değerli üretim, daha güçlü bir ekonomi demek. O yüzden ihracatçılarımızın önünü açmaya, sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. İhracatçılarımızın en önemli meselelerinden birinin ‘finansman erişiminde teminat sorunu’ olduğunu biliyoruz. Bu yüzden İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu. Kurulan şirketle birlikte; ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan kredide kefalet sorununun ortadan kalkması, ihracatçılarımızın krediye erişim maliyetinin düşürülmesi, ihracatımızın tabana yayılması ve ihracatın büyümeye katkısının sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor” dedi.Bugün TBMM Başkanlığı'na teklifi sunacaklarını söyleyen Turan, teklifin yasalaşması için takvimi de açıklayarak “Çok önemli bir kanun teklifi vereceğiz. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’ni, Meclis takvimi el verdiği takdirde haftaya Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda, komisyonun kabulü halinde ise sonraki hafta Genel Kurul’da görüşmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.Serbest bölgelerin kurulmasına teşvik19 maddelik teklif ile hedeflenen düzenleme hakkında da bilgi veren Turan “Teklifimizle; ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne İhracatçı Birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için önemli adımlar atıyoruz. İhracatçılarımıza yük olmadan bu adımları atıyoruz. Yine ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için önemli işlevi olan Serbest Bölgelerin kurulmasını teşvik ediyoruz” dedi.Meslek odası seçimlerine de düzenlemeMeslek odalarının seçimlerine yönelik de düzenlemenin teklifte yer alacağını belirten Turna “Ayrıca teklifte, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde adayların eşit şartlara sahip olmasını sağlamak gibi farklı düzenlemeler de mevcut. Milletvekillerimizin, Bakanlığımızın büyük emekleri oldu. Yasalaşma sürecinde tüm partilerimizin katkılarını bekliyoruz. Şimdiden ihracatçılarımıza, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104008/38/1040083828_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_512edf4a9b3698b107384da18a94b013.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, tbmm, türkiye ihracatçılar meclisi (tim), bülent turan, ihracat hacmi, ihracat rakamları, tim, ihracat

AK Partili Turan açıkladı: İhracatçılara sermaye katkısı için düzenleme yapılacak

11:19 15.10.2021
© AAİhracat
İhracat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’ni meclis başkanlığına sunacaklarını açıkladı. Teklifle birlikte İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için düzenleme yapılacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’ni meclis başkanlığına sunacaklarını açıkladı.
Yapılacak düzenleme hakkında bilgi veren Turan ”Milletimizin refahı için ihracatı oldukça önemsiyoruz. Biliyoruz ki ihracata dayalı yüksek katma değerli üretim, daha güçlü bir ekonomi demek. O yüzden ihracatçılarımızın önünü açmaya, sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. İhracatçılarımızın en önemli meselelerinden birinin ‘finansman erişiminde teminat sorunu’ olduğunu biliyoruz. Bu yüzden İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu. Kurulan şirketle birlikte; ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan kredide kefalet sorununun ortadan kalkması, ihracatçılarımızın krediye erişim maliyetinin düşürülmesi, ihracatımızın tabana yayılması ve ihracatın büyümeye katkısının sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor” dedi.
Bugün TBMM Başkanlığı'na teklifi sunacaklarını söyleyen Turan, teklifin yasalaşması için takvimi de açıklayarak “Çok önemli bir kanun teklifi vereceğiz. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’ni, Meclis takvimi el verdiği takdirde haftaya Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda, komisyonun kabulü halinde ise sonraki hafta Genel Kurul’da görüşmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Serbest bölgelerin kurulmasına teşvik

19 maddelik teklif ile hedeflenen düzenleme hakkında da bilgi veren Turan “Teklifimizle; ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne İhracatçı Birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için önemli adımlar atıyoruz. İhracatçılarımıza yük olmadan bu adımları atıyoruz. Yine ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için önemli işlevi olan Serbest Bölgelerin kurulmasını teşvik ediyoruz” dedi.

Meslek odası seçimlerine de düzenleme

Meslek odalarının seçimlerine yönelik de düzenlemenin teklifte yer alacağını belirten Turna “Ayrıca teklifte, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde adayların eşit şartlara sahip olmasını sağlamak gibi farklı düzenlemeler de mevcut. Milletvekillerimizin, Bakanlığımızın büyük emekleri oldu. Yasalaşma sürecinde tüm partilerimizin katkılarını bekliyoruz. Şimdiden ihracatçılarımıza, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı
110000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:25Haldun Taner Sahnesi'nin restorasyon çalışmalarında mimar kitabesi bulundu
12:20Trafik polisi kaçmak isteyen otomobili durdurmaya çalışırken metrelerce sürüklendi
12:18Özdağ: Nagehan Alçı, baskıcı rejime destek vermek konusunda Lale Anderson'dan daha suçsuzdur
12:16Kızını İran'a kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon
12:16AK Partili Hüsnüye Erdoğan: Zam geldi ama mini mini, zamları muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum
12:13Kenya'da polisten kaçan 'vampir' seri katil, linç edilerek öldürüldü
12:06Moskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemi faaliyette
12:02Denetim sırasında kumanda görünümlü tabanca ateş aldı: Polis memuru yaralandı
11:51Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
11:45Fuat Oktay: 2022'de bütçe açığı 278.3 milyar TL olarak öngörüldü
11:44Kanser olduğunu iddia ederek bağış toplayan kadın, dolandırıcılıktan suçlu bulundu
11:41Almanya'da elektrikten alınan vergi düşürülecek
11:27Oy kullanmada sistem değişikliği önerileri: 'Bazı partililer zarfların kaldırılabileceği görüşünde'
11:19AK Partili Turan açıkladı: İhracatçılara sermaye katkısı için düzenleme yapılacak
11:18Amasya Mermer ve Madenciler Derneği: '200 kişiye hazır iş var ama eleman bulamıyoruz'
11:17Prof. Dr. Faruk Yorulmaz: Cep telefonlarını sürekli yüzümüze götürüyoruz ama telefon bakteri saçıyor
11:16Polonya, sığınma başvurusu yaptırmadan göçmenleri sınırda geri itmeyi yasa haline getirdi
11:14Koç: Kurları, maliyetleri ve enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yok
11:10ABD'li milyoner Robert Durst'a cinayetten ömür boyu hapis
11:06Sarıkaya: MHP itiraz etti, AK Parti seçim kanunuyla ilgili bazı düzenlemelerden vazgeçti