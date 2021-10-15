https://tr.sputniknews.com/20211015/ak-partili-turan-acikladi-ihracatcilara-sermaye-katkisi-icin-duzenleme-yapilacak-1049846296.html

AK Partili Turan açıkladı: İhracatçılara sermaye katkısı için düzenleme yapılacak

AK Partili Turan açıkladı: İhracatçılara sermaye katkısı için düzenleme yapılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’ni meclis... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T11:19+0300

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ekonomi

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’ni meclis başkanlığına sunacaklarını açıkladı.Yapılacak düzenleme hakkında bilgi veren Turan ”Milletimizin refahı için ihracatı oldukça önemsiyoruz. Biliyoruz ki ihracata dayalı yüksek katma değerli üretim, daha güçlü bir ekonomi demek. O yüzden ihracatçılarımızın önünü açmaya, sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. İhracatçılarımızın en önemli meselelerinden birinin ‘finansman erişiminde teminat sorunu’ olduğunu biliyoruz. Bu yüzden İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu. Kurulan şirketle birlikte; ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan kredide kefalet sorununun ortadan kalkması, ihracatçılarımızın krediye erişim maliyetinin düşürülmesi, ihracatımızın tabana yayılması ve ihracatın büyümeye katkısının sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor” dedi.Bugün TBMM Başkanlığı'na teklifi sunacaklarını söyleyen Turan, teklifin yasalaşması için takvimi de açıklayarak “Çok önemli bir kanun teklifi vereceğiz. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’ni, Meclis takvimi el verdiği takdirde haftaya Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda, komisyonun kabulü halinde ise sonraki hafta Genel Kurul’da görüşmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.Serbest bölgelerin kurulmasına teşvik19 maddelik teklif ile hedeflenen düzenleme hakkında da bilgi veren Turan “Teklifimizle; ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne İhracatçı Birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için önemli adımlar atıyoruz. İhracatçılarımıza yük olmadan bu adımları atıyoruz. Yine ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için önemli işlevi olan Serbest Bölgelerin kurulmasını teşvik ediyoruz” dedi.Meslek odası seçimlerine de düzenlemeMeslek odalarının seçimlerine yönelik de düzenlemenin teklifte yer alacağını belirten Turna “Ayrıca teklifte, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde adayların eşit şartlara sahip olmasını sağlamak gibi farklı düzenlemeler de mevcut. Milletvekillerimizin, Bakanlığımızın büyük emekleri oldu. Yasalaşma sürecinde tüm partilerimizin katkılarını bekliyoruz. Şimdiden ihracatçılarımıza, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı

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