https://tr.sputniknews.com/20211015/almanyada-trafik-lambasi-hukumetinin-isiklari-yakildi-scholz-basbakanliga-bir-adim-daha-yaklasti-1049866797.html

Almanya'da 'trafik lambası' hükümetinin ışıkları yakıldı: Scholz başbakanlığa bir adım daha yaklaştı

Almanya'da 'trafik lambası' hükümetinin ışıkları yakıldı: Scholz başbakanlığa bir adım daha yaklaştı

SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin koalisyon hükümeti görüşmeleri için yol haritasında uzlaştıklarını açıklamasıyla, Scholz, Merkel'in yerine başbakan... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T20:47+0300

2021-10-15T20:47+0300

2021-10-15T21:20+0300

dünya

almanya

yeşiller

asgari ücret

sosyal demokrat parti (spd)

yol haritası

müzakere

vergi

koalisyon

borç

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Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı 26 Eylül 2021 genel seçimlerinden Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) kılpayı farkla birinci çıkmasının ardından, koalisyon hükümeti pazarlıklarında ilk viraj dönüldü. SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyon hükümeti görüşmeleri için yol haritasında uzlaştıklarını açıklamasıyla, Scholz, Merkel'in yerine başbakan koltuğuna oturmaya bir adım daha yaklaştı. Merkel'in Hıristiyan Demokrat Birlik'ini (CDU) anamuhalefete göndermeyi hedefleyen 3 parti arasında olası hükümetin ilk anlaşması, vergilerin artırılmaması, asgari ücretin yükseltilmesi ve altyapı harcamaları yapılması taahhütlerine dayandırıldı. SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, Yeşiller Eşbaşkanları Robert Habeck ile Annalena Baerbock ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner, bugünkü toplantının ardından kameraların karşısına geçti. İlerleme söylemiNoel'den evvel hükümeti kurmak isteyen Scholz "Burada biraraya gelen üç partinin yeni bir başlangıç getirmesinin mümkün olduğunu hissedebiliyoruz. Yol haritası, Almanya'da ilerleme kaydetmeyi garanti eden bir hükümet kurulabileceğini gösteriyor" dedi. SPD'li Maliye Bakanı, 'yeni hükümetin hedeflerinin ilerleme ve son 100 yılın en büyük modernizasyon hamlesi olacağını, bunlarda başarı sağlayacaklarına inandığını' dile getirdi.Baerbock da 'gelecek 10 yılı yenilenme 10 yılı olarak değerlendirecek ilerleme koalisyonundan' söz etti. Almanların dörtte üçü 'Başbakan Scholz' dediAlmanya'da bugün yayımlanan bir ankete göre SPD (kırmızı), Yeşiller, FDP'nin (sarı) 'trafik lambası' hükümetine yüzde 62 destek var. Ankete katılan her 4 kişiden 3'ü Scholz'un başbakanlığına "İyi olur" dedi. CDU'da lider değişikliği bekleniyorFederal Almanya döneminin en düşük oy oranına inen CDU'nun Genel Başkanı ve başbakan adayı Armin Laschet'in ise koalisyon hükümeti kurma görüşmelerine hazır olma söylemine rağmen aralıkta düzenlenecek parti kurultayıyla gönderilmesi bekleniyor. Merkel'den AB vurgusuBugün Brüksel'i ziyaret eden Şansölye Merkel, yeni hükümetle ilgili "Bizim için barış ve özgürlük bakımından Avrupa'nın ne anlama geldiğini bilerek Avrupa yanlısı olacak. Bu, diğer AB üyesi devletlere önemli bir mesajdır" dedi. Pandemi üzeri tedarik kriziAlmanya'da liderliğin merkez sağdan merkez sola geçmesi, koronavirüs pandemisinden çıkmaya çalışan Avrupa'nın en büyük ekonomisinin ham madde ve yedek parça tedarik krizine tutulmasıyla Alman otomotiv sanayinin durgunlaştığı dönemde geldi. 2045'e dek sıfır karbon emisyonu hedefi için muazzam yatırım lazımÜstelik Almanya'nın 2045 yılına dek sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak için daha sürdürülebilir enerji kapasitesi ve daha yeşil ulaşım seçenekleri oluşturmak dahil büyük yatırımlar yapması gerekiyor.Yol haritasında 3 parti, Almanya'yı daha yeşil ve daha dijital bir geleceğe hazırlamak için büyük yatırımlar ve daha az bürokrasi sözü verdi.FDP ise vergi artışı ve yeni borçlanmaya set çektiAncak bunu nasıl gerçekleştirecekleri soru işareti.Zira FDP'nin çektiği kırmızı bir çizgi uyarınca, herhangi bir vergi zammı yapmayacaklarına ve Berlin'in 'yeni borçlanma yok' kuralını sürdüreceklerine söz verdiler. Yeşiller, 8 yıl sonra kömürden çıkışı kabul ettirdiYeşiller, 2030'da Almanya'nın kömür enerjisinden çıkması sözünü yol haritasına sokmayı başardı. Scholz'un kampanya vaadiydi: Asgari ücret saatte 12 euro olacak Sosyal Demokratlar'ın ödülü de Scholz'un asgari ücreti saatte 12 euroya yükseltme vaadinin yol haritasına girmesi oldu. Uzun ince bir yoldalarHer üç parti bir sonraki adımda, üzerinde anlaşmaya varılan taslağı kendi kurullarına onaylatacak. Yeşiller'in diğer iki partiden farklı olarak, bunun için kurultay düzenlemesi bekleniyor.Gelecek hafta başlaması beklenen resmi müzakereler sırasında taraflar, Almanya'nın emisyonsuz geleceğe giden yolunu nasıl finanse edeceklerine ilişkin daha ince ayrıntıları irdeleyecek.Tüm taraflar, 2017 genel seçimlerinin ardından, FDP'nin CDU ve Yeşiller ile koalisyon görüşmelerinden dramatik şekilde ayrılmasıyla yeni hükümetin şekillenmesinin aylar alması krizini tekrarlamaktan kaçınmaya niyetli gözüküyor.

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