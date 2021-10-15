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Anayasa Mahkemesi: 'Eşi casus yazılımla takip etmek hak ihlali'
Anayasa Mahkemesi: 'Eşi casus yazılımla takip etmek hak ihlali'
Eşinin telefonuna casus yazılım yükleyerek elde ettiği bilgileri boşanma davasında delil olarak sunan kocaya Anayasa Mahkemesi’nden kötü haber geldi. AYM bu... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T08:41+0300
2021-10-15T08:41+0300
türkiye
anayasa mahkemesi
boşanma
boşanma davası
anayasa mahkemesi (aym)
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Anayasa Mahkemesi (AYM), bir eşin diğer eşin telefonuna Casus Yazılım yükleyerek, elde ettiği yazışma, video ve fotoğrafları boşanma davasında delil olarak kullanmasını 'kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının' ihlali sayarak bu kapsamdaki bir davada yeniden yargılama istedi.Boşanma davasında kullanıldıEzine Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında koca, eşinin telefonunda bulunan mesaj içerikleri, ses kayıtları, videolar ve bir adet fotoğrafı mahkemeye delil olarak sundu. B.Y, kullandığı cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım ile tüm kişisel verilerinin ele geçirildiğini ve kullanıldığını iddia ederek, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetçi oldu. Tüm kişisel verileri ve fotoğrafları ile videoların, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması haklarına aykırı olarak ele geçirildiğini savundu.Mahkemeden niyet beraatiSavcılık, kocaya dava açtı. Yargılamayı yapan mahkeme ise sanığın bilgileri boşanma davası dışında kullanma niyeti olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Kararı istinaf da yerinde buldu.B.Y., bunun üzerine AYM’ye başvurdu. AYM, 7 Eylül’de oy birliği ile hak ihlali olduğunu vurgulayarak yeniden yargılama kararı verdi. AYM kararında, olayın aydınlatılmasına yönelik iddiaların mahkemece araştırılmaması, incelemenin derinleştirilmemesi, somut olaya uygun olmayan gerekçelerle sonucu ulaşılması nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği kaydedildi. AYM kararında şöyle denildi:Telefon, özel hayata dahil“Başvurucunun özel yaşamının gizli alanına dahil önemli bir unsur olan telefonuna yazılım programı yüklenerek ulaşılan kişisel verilerin elde ediliş şekline, kapsamına ve kişisel verilere ulaşma amacının meşru olup olmadığına yönelik olarak derece mahkemelerince değerlendirme yapılmamıştır.Derece mahkemelerinin eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucu doğuracak mahiyetteki yaklaşımının anayasal güvencelere aykırı olduğu açıktır.Etkili bir yargısal sistem kurulması konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken pozitif yükümlülüğün gerektirdiği şartların somut olayda yerine getirilmediğinden, Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.”Örnek kararAYM kararı, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ezine Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Beraat eden koca yeniden yargılanacak ve mahkûm edilebilecek. Karar, kişisel verilerin karşılıklı korunması hakkı açısından rnek niteliği taşıyor. İhlal kararı, bilgi için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ve Adalet Bakanlığı’na da gönderildi.
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anayasa mahkemesi, boşanma, boşanma davası, anayasa mahkemesi (aym)

Anayasa Mahkemesi: 'Eşi casus yazılımla takip etmek hak ihlali'

08:41 15.10.2021
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA
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Eşinin telefonuna casus yazılım yükleyerek elde ettiği bilgileri boşanma davasında delil olarak sunan kocaya Anayasa Mahkemesi’nden kötü haber geldi. AYM bu yolun ‘kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlali olduğuna’ karar verdi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), bir eşin diğer eşin telefonuna Casus Yazılım yükleyerek, elde ettiği yazışma, video ve fotoğrafları boşanma davasında delil olarak kullanmasını 'kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının' ihlali sayarak bu kapsamdaki bir davada yeniden yargılama istedi.

Boşanma davasında kullanıldı

Ezine Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında koca, eşinin telefonunda bulunan mesaj içerikleri, ses kayıtları, videolar ve bir adet fotoğrafı mahkemeye delil olarak sundu. B.Y, kullandığı cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım ile tüm kişisel verilerinin ele geçirildiğini ve kullanıldığını iddia ederek, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetçi oldu. Tüm kişisel verileri ve fotoğrafları ile videoların, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması haklarına aykırı olarak ele geçirildiğini savundu.

Mahkemeden niyet beraati

Savcılık, kocaya dava açtı. Yargılamayı yapan mahkeme ise sanığın bilgileri boşanma davası dışında kullanma niyeti olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Kararı istinaf da yerinde buldu.
B.Y., bunun üzerine AYM’ye başvurdu. AYM, 7 Eylül’de oy birliği ile hak ihlali olduğunu vurgulayarak yeniden yargılama kararı verdi. AYM kararında, olayın aydınlatılmasına yönelik iddiaların mahkemece araştırılmaması, incelemenin derinleştirilmemesi, somut olaya uygun olmayan gerekçelerle sonucu ulaşılması nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği kaydedildi. AYM kararında şöyle denildi:

Telefon, özel hayata dahil

“Başvurucunun özel yaşamının gizli alanına dahil önemli bir unsur olan telefonuna yazılım programı yüklenerek ulaşılan kişisel verilerin elde ediliş şekline, kapsamına ve kişisel verilere ulaşma amacının meşru olup olmadığına yönelik olarak derece mahkemelerince değerlendirme yapılmamıştır.
Derece mahkemelerinin eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucu doğuracak mahiyetteki yaklaşımının anayasal güvencelere aykırı olduğu açıktır.
Etkili bir yargısal sistem kurulması konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken pozitif yükümlülüğün gerektirdiği şartların somut olayda yerine getirilmediğinden, Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.”

Örnek karar

AYM kararı, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ezine Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Beraat eden koca yeniden yargılanacak ve mahkûm edilebilecek. Karar, kişisel verilerin karşılıklı korunması hakkı açısından rnek niteliği taşıyor.
İhlal kararı, bilgi için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ve Adalet Bakanlığı’na da gönderildi.
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